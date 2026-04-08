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Estos son los nominados a Premios Tu Música Urbano Mix 2026

Durante el evento, que tuvo lugar en Distrito T-Mobile, también se confirmó la participación del grupo de pop latino Santos Bravos

8 de abril de 2026 - 7:00 PM

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Los nominados fueron anunciados durante un evento que tuvo lugar en Distrito T-Mobile. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Establecidos como el epicentro del reconocimiento a la música moderna, los Premios Tu Música Urbano se han consolidado como el evento más relevante para los exponentes del género urbano contemporáneo. Desde su sede en la cuna del género, Puerto Rico, estos galardones celebran la evolución y el éxito de los artistas que lideran las listas globales.

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La cuenta regresiva comenzó. Con el anuncio de los nominados este 8 de abril en Distrito T-Mobile, Puerto Rico se prepara una vez más para vestirse de gala y celebrar lo mejor del reguetón, trap y sus fusiones en una nueva edición de los Premios Tu Música Urbano Mix 2026.

El evento previo a la gran noche contó con la animación de Gil Marie López y reunió a un nutrido grupo de figuras de la industria de la música y del entretenimiento nacional. Entre ellos

Los nominados son

Artista del Año Masculino

  • Arcángel
  • Bad Bunny
  • Beéle
  • Myke Towers
  • Rauw Alejandro

Artista del Año Femenino

  • Anitta
  • Ivy Queen
  • Karol G
  • María Becerra
  • Rosalía
  • Young Miko

Rising Star Masculino

  • Kapo
  • Kris R
  • Mora
  • Omar Courzt
  • Quevedo
  • Ryan Castro

Rising Star Femenino

  • Bad Gyal
  • De La Rose
  • Elena Rose
  • Kenia OS
  • RaiNao
  • Tokischa

Artista Dúo o Grupo

  • Alexis y Fido
  • Baby Rasta y Gringo
  • Ca7riel y Paco Amoroso
  • DND | Do Not Disturb
  • Gente de Zona
  • Jowell y Randy
  • Mau y Ricky
  • Santos Bravos

Artista Nuevo Masculino

  • Alleh
  • Clarent
  • Juan Duque
  • Miguel Bueno
  • Milo J
  • Tutu
  • Yan Block
  • Yorghaki

Artista Nuevo Femenino

  • Aria Vega
  • Dani Barranco
  • La Perversa
  • Lenexx
  • Luana
  • Yeri Mua
  • Zhamira

Artista Pop Femenino

  • Aitana
  • Ela Taubert
  • Elena Rose
  • Emilia
  • Joaquina
  • Kany García
  • Kenia Os
  • Yami Safdie

Artista Indie/Alternativo

  • Buscabulla
  • Ca7riel y Paco Amoroso
  • Chuwi
  • Humbe
  • Morat
  • Rawayana
  • Robi
  • RØZ

Artista Nuevo Tropical

  • Christian Alicea
  • Ebenezer Guerra
  • Fabián Torres
  • Guaynaa
  • Lenier
  • Luis Figueroa
  • Luis Vázquez
  • Moa Rivera

Artista Pop Masculino

  • Chris Lebrón
  • Danny Ocean
  • Jay Wheeler
  • Luis Fonsi
  • Maluma
  • Manuel Turizo
  • Sebastián Yatra

Artista Tropical

  • Carlos Vives
  • Elvis Crespo
  • Jerry Rivera
  • Natti Natasha
  • Norberto Vélez
  • Olga Tañón
  • Prince Royce
  • Romeo Santos

Artista Dembow

  • Chimbala
  • El Alfa
  • Jey One
  • Jezzy
  • La Perversa
  • Lomiiel
  • Tokischa
  • Yailin La Más Viral

Artista Nuevo Regional Urbano

  • Alemán
  • Clave Especial
  • Esaú Ortiz
  • Iván Cornejo
  • Juan Freer
  • Junior H
  • Luis R Conriquez
  • Óscar Maydon

Artista Trap

  • Bryant Myers
  • Clarent
  • Dei V
  • Fronti
  • Hades66
  • Hanzel La H
  • Kris R
  • Luar La L
  • ROA

Artista Regional Urbano

  • Carín León
  • Fuerza Regida
  • Grupo Frontera
  • Natanael Cano
  • Netón Vega
  • Peso Pluma
  • Tito Double P
  • Xavi

Artista Espiritual

  • Alex Zurdo
  • Daddy Yankee
  • Gabriel EMC
  • Joannie
  • Musiko
  • Onell Díaz
  • Redimi2

Artista Afrobeat

  • Aria Vega
  • Beéle
  • Boza
  • Hamilton
  • Kapo
  • Ozuna
  • Ryan Castro

La gala de los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 se celebrará el 4 de junio de en el Coca-Cola Music Hall. Este evento marca una evolución de la premiación al integrar la Convención Tu Música, que convierte a la isla en el corazón de la industria urbana del 1 al 4 de junio.

La ceremonia se podrá ver a través de Telemundo Puerto Rico, Estrella TV en Estados Unidos y Telemundo Internacional en Latinoamérica.

El cantante Elvis Crespo destacó con un traje parecido a un quimono japonés de color azul, verde, rojo y amarillo, un gorro y gafas oscuras. Christian AliceaEl artista Juan Salgado y su acompañante
1 / 13 | ¡A todo color! Los "looks" veraniegos en la alfombra azul de los Premios Tu Música Urbano. El cantante Elvis Crespo destacó con un traje parecido a un quimono japonés de color azul, verde, rojo y amarillo, un gorro y gafas oscuras. - Thais Llorca

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Premios Tu Música UrbanoMúsica urbanaDistrito TMobile
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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