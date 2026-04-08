Estos son los nominados a Premios Tu Música Urbano Mix 2026
Durante el evento, que tuvo lugar en Distrito T-Mobile, también se confirmó la participación del grupo de pop latino Santos Bravos
8 de abril de 2026 - 7:00 PM
8 de abril de 2026 - 7:00 PM
Establecidos como el epicentro del reconocimiento a la música moderna, los Premios Tu Música Urbano se han consolidado como el evento más relevante para los exponentes del género urbano contemporáneo. Desde su sede en la cuna del género, Puerto Rico, estos galardones celebran la evolución y el éxito de los artistas que lideran las listas globales.
La cuenta regresiva comenzó. Con el anuncio de los nominados este 8 de abril en Distrito T-Mobile, Puerto Rico se prepara una vez más para vestirse de gala y celebrar lo mejor del reguetón, trap y sus fusiones en una nueva edición de los Premios Tu Música Urbano Mix 2026.
El evento previo a la gran noche contó con la animación de Gil Marie López y reunió a un nutrido grupo de figuras de la industria de la música y del entretenimiento nacional. Entre ellos
Artista del Año Masculino
Artista del Año Femenino
Rising Star Masculino
Rising Star Femenino
Artista Dúo o Grupo
Artista Nuevo Masculino
Artista Nuevo Femenino
Artista Pop Femenino
Artista Indie/Alternativo
Artista Nuevo Tropical
Artista Pop Masculino
Artista Tropical
Artista Dembow
Artista Nuevo Regional Urbano
Artista Trap
Artista Regional Urbano
Artista Espiritual
Artista Afrobeat
La gala de los Premios Tu Música Urbano Mix 2026 se celebrará el 4 de junio de en el Coca-Cola Music Hall. Este evento marca una evolución de la premiación al integrar la Convención Tu Música, que convierte a la isla en el corazón de la industria urbana del 1 al 4 de junio.
La ceremonia se podrá ver a través de Telemundo Puerto Rico, Estrella TV en Estados Unidos y Telemundo Internacional en Latinoamérica.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: