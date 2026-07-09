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De “The Voice Dominicana” a “Operación Triunfo USA”: conoce a Wandy Santana

El joven logró ingresar a la academia tras conquistar al jurado con una versión en salsa de “La quiero a morir”

9 de julio de 2026 - 3:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Wandy Santana (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El joven cantante dominicano Wandy Santana, de 23 años, continúa abriéndose camino en la música al convertirse en uno de los participantes de "Operación Triunfo Estados Unidos", el “reality” que impulsó la carrera de David Bisbal en España tras obtener el segundo lugar en la primera edición en 2001.

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Sin embargo, esta no es la primera experiencia de Santana en un concurso televisivo. En 2021 participó en la primera temporada de "The Voice Dominicana", donde audicionó con el merengue “Bailando”, de Ramón Orlando.

Aunque su paso por esa competencia terminó tras interpretar “Amor narcótico” durante una batalla, el joven cantante no abandonó su sueño y cinco años después, en la primera gala de "Operación Triunfo Estados Unidos", consiguió uno de los cupos para ingresar a la academia tras convencer al jurado integrado por David Bisbal, Ximena Sariñana y Ana Bárbara.

Para su presentación, Wandy Santana eligió “La quiero a morir”, composición del francés Francis Cabrel que también alcanzó gran popularidad en el país gracias a la versión en merengue de Sergio Vargas.

El dominicano interpretó el tema en versión salsa. Su presentación comenzó de forma sobria, pero fue creciendo en intensidad hasta conectar con el público y el jurado gracias a su energía y presencia escénica.

Acuareala, MéxicoWandy, República DominicanaAziz, México
1 / 20 | Ellos integraron la "Gala 0" de "Operación Triunfo USA". Acuareala, México - Suministrada

Durante la actuación incorporó además elementos de merengue house y un segmento rapeado en el que hizo referencia a su participación en el programa y a sus raíces cibaeñas.

Su desempeño le permitió cruzar la tradicional pasarela del programa y asegurar su ingreso a la Academia, donde continuará compitiendo por convertirse en el próximo ganador de “Operación Triunfo Estados Unidos”.

David Cabrera, director musical.Susie García, coreógrafa.Ximena Sariñana, jurado.
1 / 11 | Los expertos que decidirán el futuro de las estrellas de “Operación Triunfo Estados Unidos”. David Cabrera, director musical. - Facebook
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Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
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