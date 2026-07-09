Puerto Rico busca sus nuevas coronas: abren audiciones para Mister Puerto Rico Petite & Tall y Miss Latin Beauty Puerto Rico 2026
Conoce los requisitos para participar
9 de julio de 2026 - 4:55 PM
9 de julio de 2026 - 4:55 PM
Mister Puerto Rico Petite & Tall (MPRPT) y Miss Latin Beauty Puerto Rico (MLBPR) anunciaron el inicio oficial del proceso de selección para encontrar a los nuevos embajadores y embajadoras que representarán a Puerto Rico en algunos de los certámenes prestigiosos del mundo.
Durante esta nueva edición se otorgarán los títulos nacionales de Man of the World Puerto Rico y Mister International Puerto Rico, ambos con boleto a competencias internacionales en Filipinas, así como Mister Petit Puerto Rico, cuyo representante competirá en Brasil.
La organización también hará historia este año con la celebración de la primera edición de Woman of the World Puerto Rico, certamen que elegirá a la representante oficial de la isla para Woman of the World 2027, a celebrarse en Filipinas.
Como parte del proceso, la organización realizará dos audiciones oficiales para dar oportunidad a participantes de distintas regiones de Puerto Rico:
Los directores nacionales Chayanne Villafañe y Pedro Chico, de MPRPT y MLBPR, destacaron que las organizaciones continúan comprometidas con la formación de líderes y embajadores capaces de representar dignamente a Puerto Rico en escenarios internacionales, promoviendo valores como la disciplina, el liderazgo, la preparación y el compromiso social.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: