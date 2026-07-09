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Puerto Rico busca sus nuevas coronas: abren audiciones para Mister Puerto Rico Petite & Tall y Miss Latin Beauty Puerto Rico 2026

Conoce los requisitos para participar

9 de julio de 2026 - 4:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kevin López, Man of The World 2026. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Mister Puerto Rico Petite & Tall (MPRPT) y Miss Latin Beauty Puerto Rico (MLBPR) anunciaron el inicio oficial del proceso de selección para encontrar a los nuevos embajadores y embajadoras que representarán a Puerto Rico en algunos de los certámenes prestigiosos del mundo.

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Durante esta nueva edición se otorgarán los títulos nacionales de Man of the World Puerto Rico y Mister International Puerto Rico, ambos con boleto a competencias internacionales en Filipinas, así como Mister Petit Puerto Rico, cuyo representante competirá en Brasil.

La organización también hará historia este año con la celebración de la primera edición de Woman of the World Puerto Rico, certamen que elegirá a la representante oficial de la isla para Woman of the World 2027, a celebrarse en Filipinas.

Requisitos – Categoría Mister

  • Varones de 18 a 45 años.
  • Liderazgo, compromiso y disciplina.
  • Pueden participar hombres casados y con hijos.
  • Personas de otra nacionalidad residentes en Puerto Rico pueden participar con su documentación al día.

Requisitos – Woman of the World Puerto Rico

  • Mujeres de 18 a 45 años.
  • Pueden participar mujeres petite.
  • Madres solteras son bienvenidas.
  • Liderazgo, compromiso y disciplina.
  • Personas de otra nacionalidad residentes en Puerto Rico pueden participar con su documentación al día.

Como parte del proceso, la organización realizará dos audiciones oficiales para dar oportunidad a participantes de distintas regiones de Puerto Rico:

  • Primera audición - sábado, 11 de julio de 2026, 3:00 p.m. en E.G.O.S. Agency & Academy, Hatillo
  • Segunda audición - sábado, 25 de julio de 2026, 5:00 p.m. en Mochila de Reina Salón, San Juan

Los directores nacionales Chayanne Villafañe y Pedro Chico, de MPRPT y MLBPR, destacaron que las organizaciones continúan comprometidas con la formación de líderes y embajadores capaces de representar dignamente a Puerto Rico en escenarios internacionales, promoviendo valores como la disciplina, el liderazgo, la preparación y el compromiso social.

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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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