Puerto Rico busca sus nuevas coronas: abren audiciones para Mister Puerto Rico Petite & Tall y Miss Latin Beauty Puerto Rico 2026

Mister Puerto Rico Petite & Tall (MPRPT) y Miss Latin Beauty Puerto Rico (MLBPR) anunciaron el inicio oficial del proceso de selección para encontrar a los nuevos embajadores y embajadoras que representarán a Puerto Rico en algunos de los certámenes prestigiosos del mundo.

Durante esta nueva edición se otorgarán los títulos nacionales de Man of the World Puerto Rico y Mister International Puerto Rico, ambos con boleto a competencias internacionales en Filipinas, así como Mister Petit Puerto Rico, cuyo representante competirá en Brasil.

La organización también hará historia este año con la celebración de la primera edición de Woman of the World Puerto Rico, certamen que elegirá a la representante oficial de la isla para Woman of the World 2027, a celebrarse en Filipinas.

Requisitos – Categoría Mister

Varones de 18 a 45 años.

Liderazgo, compromiso y disciplina.

Pueden participar hombres casados y con hijos.

Personas de otra nacionalidad residentes en Puerto Rico pueden participar con su documentación al día.

Requisitos – Woman of the World Puerto Rico

Mujeres de 18 a 45 años.

Pueden participar mujeres petite.

Madres solteras son bienvenidas.

Liderazgo, compromiso y disciplina.

Personas de otra nacionalidad residentes en Puerto Rico pueden participar con su documentación al día.

Como parte del proceso, la organización realizará dos audiciones oficiales para dar oportunidad a participantes de distintas regiones de Puerto Rico:

Primera audición - sábado, 11 de julio de 2026, 3:00 p.m. en E.G.O.S. Agency & Academy, Hatillo

sábado, 11 de julio de 2026, 3:00 p.m. en E.G.O.S. Agency & Academy, Hatillo Segunda audición - sábado, 25 de julio de 2026, 5:00 p.m. en Mochila de Reina Salón, San Juan