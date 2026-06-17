Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Boricua se destaca en Man of the World 2026

Kelvin López Reyes fue reconocido con el Personality Award durante el prestigioso certamen internacional celebrado en Manila, Filipinas

17 de junio de 2026 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kelvin López Reyes es natural de Guayama. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El puertorriqueño Kelvin López Reyes culminó una destacada participación en la edición 2026 de Man of the World al posicionarse entre los diez finalistas del certamen internacional celebrado en Manila, Filipinas.

RELACIONADAS

López, natural de Guayama, fue coronado como Man of the World Puerto Rico 2026 durante la edición 2025 de Mister Puerto Rico Petite & Tall (MPRPT). Su desempeño permitió que Puerto Rico mantuviera presencia entre los países más destacados de la competencia masculina.

Durante la concentración, celebrada del 26 de mayo al 8 de junio, el representante puertorriqueño sobresalió en varias de las pruebas oficiales del certamen. Uno de sus mayores logros fue alcanzar el “Top 10″ en la competencia de Traje Típico Nacional con una creación inspirada en el jíbaro puertorriqueño, concebida como un homenaje a la identidad, la resiliencia y las tradiciones culturales de la isla. El diseño estuvo a cargo de Franco James, mientras que la cristalería y pedrería fueron realizadas por Luis Octavio. La propuesta incorporó elementos alusivos al folclore puertorriqueño y a la herencia taína, africana y española, convirtiéndose en uno de los trajes más comentados de la competencia.

Kelvin López Reyes.
Kelvin López Reyes. (Suministrada)

López también figuró entre los mejores participantes en las competencias de Top Model y traje de baño, en la que se destacó por su presencia escénica, dominio de pasarela y condición física. Asimismo, recibió elogios por su desempeño durante la entrevista con el jurado, considerada una de las más sobresalientes de la edición.

Durante la gala final, el puertorriqueño fue reconocido con el premio Personality Award, distinción otorgada por la organización internacional en reconocimiento a su compañerismo, disciplina, actitud positiva y elegancia durante toda la concentración.

Su desempeño le permitió avanzar al “Top 18″ y posteriormente asegurar un lugar entre los diez mejores candidatos del certamen.

Chayanne Villafañe, uno de los directores nacionales de MPRPT y quien acompañó al representante durante toda la competencia, destacó el compromiso y la preparación demostrados por López durante el proceso.

“Verlo alcanzar un Top 10 en un Grand Slam internacional representa un logro extraordinario, no solo para él, sino también para nuestra organización y para Puerto Rico. Durante toda la concentración se mantuvo enfocado y comprometido con dar lo mejor de sí”, expresó Villafañe.

Por su parte Pedro Chico, codirector nacional, reafirmó su compromiso con la formación de nuevos representantes y destacaron que el resultado obtenido por López consolida el trabajo realizado por la organización en los escenarios internacionales.

“Kelvin ha dejado un legado importante dentro de MPRPT. Su disciplina, liderazgo y excelencia servirán de inspiración para las futuras generaciones de representantes”, señaló.

Tags
Concurso de bellezaFilipinas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 17 de junio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: