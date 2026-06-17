Boricua se destaca en Man of the World 2026

El puertorriqueño Kelvin López Reyes culminó una destacada participación en la edición 2026 de Man of the World al posicionarse entre los diez finalistas del certamen internacional celebrado en Manila, Filipinas.

López, natural de Guayama, fue coronado como Man of the World Puerto Rico 2026 durante la edición 2025 de Mister Puerto Rico Petite & Tall (MPRPT). Su desempeño permitió que Puerto Rico mantuviera presencia entre los países más destacados de la competencia masculina.

Durante la concentración, celebrada del 26 de mayo al 8 de junio, el representante puertorriqueño sobresalió en varias de las pruebas oficiales del certamen. Uno de sus mayores logros fue alcanzar el “Top 10″ en la competencia de Traje Típico Nacional con una creación inspirada en el jíbaro puertorriqueño, concebida como un homenaje a la identidad, la resiliencia y las tradiciones culturales de la isla. El diseño estuvo a cargo de Franco James, mientras que la cristalería y pedrería fueron realizadas por Luis Octavio. La propuesta incorporó elementos alusivos al folclore puertorriqueño y a la herencia taína, africana y española, convirtiéndose en uno de los trajes más comentados de la competencia.

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Kelvin López Reyes. (Suministrada)

López también figuró entre los mejores participantes en las competencias de Top Model y traje de baño, en la que se destacó por su presencia escénica, dominio de pasarela y condición física. Asimismo, recibió elogios por su desempeño durante la entrevista con el jurado, considerada una de las más sobresalientes de la edición.

Durante la gala final, el puertorriqueño fue reconocido con el premio Personality Award, distinción otorgada por la organización internacional en reconocimiento a su compañerismo, disciplina, actitud positiva y elegancia durante toda la concentración.

Su desempeño le permitió avanzar al “Top 18″ y posteriormente asegurar un lugar entre los diez mejores candidatos del certamen.

Chayanne Villafañe, uno de los directores nacionales de MPRPT y quien acompañó al representante durante toda la competencia, destacó el compromiso y la preparación demostrados por López durante el proceso.

“Verlo alcanzar un Top 10 en un Grand Slam internacional representa un logro extraordinario, no solo para él, sino también para nuestra organización y para Puerto Rico. Durante toda la concentración se mantuvo enfocado y comprometido con dar lo mejor de sí”, expresó Villafañe.

Por su parte Pedro Chico, codirector nacional, reafirmó su compromiso con la formación de nuevos representantes y destacaron que el resultado obtenido por López consolida el trabajo realizado por la organización en los escenarios internacionales.