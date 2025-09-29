Opinión
29 de septiembre de 2025
80°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Tres Miss Universo con los reinados más cortos en la historia del certamen

El concurso de belleza es uno de los más importantes del mundo y se realiza anualmente

29 de septiembre de 2025 - 7:26 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Conoce quiénes son. (El Tiempo / GDA)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Desde su fundación en 1952, el certamen Miss Universe ha sido escenario de momentos memorables, pero también de circunstancias inusuales.

Tres reinas han marcado un lugar destacado en su historia por tener los reinados más breves, cada una bajo circunstancias diferentes: una renunció, otra fue destituida y la tercera vivió un error sin precedentes durante la coronación.

En 1974, la modelo y actriz española Amparo Muñoz se convirtió en la primera y única Miss Universo de su país. Sin embargo, lo que podría haber sido un hito positivo en su vida pronto se tornó en desilusión. Según declaró, se sentía tratada como “una marioneta” y lamentaba vivir en Nueva York, lejos de su familia. Estas razones la llevaron a renunciar a la corona apenas seis meses después de su coronación.

Otra situación destacada ocurrió en 2002, cuando la rusa Oxana Fedorova se convirtió en la primera Miss Universo originaria de su país. Sin embargo, su reinado terminó abruptamente solo cuatro meses después.

La organización la destituyó argumentando que no tenía tiempo suficiente para cumplir con sus compromisos oficiales, algo que era una parte esencial de su rol. Justine Pasek, de Panamá, quien había quedado como primera finalista, asumió el título en su lugar.

El caso más peculiar ocurrió el 20 de diciembre de 2015. Durante la premiación, el presentador Steve Harvey cometió un error al anunciar a la colombiana Ariadna Gutiérrez como ganadora. Sin embargo, solo un minuto después, Harvey corrigió públicamente su equivocación, declarando que la verdadera Miss Universo era Pia Wurtzbach, de Filipinas.

Este incidente dejó a Gutiérrez como una de las reinas con el reinado más corto, aunque técnicamente nunca llegó a ser oficialmente coronada.

A pesar de estos episodios, el certamen también ha visto reinados históricos, como el de Zozibini Tunzi, de Sudáfrica, quien ostenta el récord del periodo más largo como Miss Universo. Tunzi fue coronada en diciembre de 2019, pero debido a las restricciones globales impuestas por la pandemia de COVID-19, su sucesora no fue coronada hasta mayo de 2021, extendiendo su reinado a 17 meses.

La organización Miss Universo ha establecido estándares altos para sus ganadoras, quienes deben cumplir con estrictas reglas y compromisos durante al menos un año.

Entre las normas destacadas se encuentra la prohibición de participar en otros certámenes de belleza mientras portan la corona, así como el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, cuya falta puede derivar en la destitución de la reina.

Miss UniverseCertamen de belleza
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
Entretenimiento
