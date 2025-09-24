Yizette Cifredo celebra que Miss Universe regrese a Puerto Rico en 2026

Puerto Rico volverá a brillar en el escenario internacional al revelarse que será la sede de la edición número 75 del certamen Miss Universe en 2026. La noticia ha generado entusiasmo en la isla, especialmente para la directora de la franquicia local, Yizette Cifredo, quien destacó el orgullo y el impacto positivo que representa este evento para la cultura y la proyección del país.

“Nos emociona que Puerto Rico sea la sede de la edición número 75 del Miss Universo. Reconocemos el importante impacto que eventos como estos tienen en nuestro país y nos enorgullece que, desde diferentes rincones del mundo, sigan conociendo la calidad de nuestro trabajo, de nuestra gente y sigan conectando con nuestra cultura. Como franquicia local celebramos que el Miss Universo regrese a la Isla del Encanto”, expresó a El Nuevo Día la también comunicadora a través de declaraciones escritas.

Cabe destacar que, por primera vez, el anuncio de la sede de esta competencia –realizado en la tarde del martes durante una conferencia de prensa– se da un año antes del evento y, según se indicó, el propósito es contar con mayor preparación.

La última ocasión en que la organización internacional llevó a cabo la competencia en suelo boricua fue en 2001, cuando la puertorriqueña Denise Quiñones se coronó como Miss Universe 2001.

En la conferencia realizada en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot –venue que acogerá a las candidatas en la noche final– estuvieron presentes la gobernadora Jenniffer González, el CEO de Miss Universe, Ronald Day, la Miss Universe 2024, Victoria Kjær Theilvig, así como tres de nuestras cinco reinas universales: Deborah Carthy Deu (1985), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

No obstante, Cifredo –tenedora de la franquicia de Miss Universe Puerto Rico– ni la actual reina de belleza boricua, Zashely Alicea estuvieron presentes.

Este año, la competencia tendrá lugar en Tailandia durante el mes de noviembre, donde la representante de Puerto Rico buscará la tan anhelada sexta corona. Desde 2018, las candidatas puertorriqueñas han clasificado ininterrumpidamente al grupo de semifinalistas, liderando la lista junto a países como India, Venezuela, Perú, Chile, Nicaragua, Filipinas y Tailandia. Sin embargo, aunque Puerto Rico ha estado cerca de obtener su sexta corona, aún no lo ha logrado.

Reencuentro de reinas de belleza en el Coliseo de Puerto Rico. Las Miss Universe de Puerto Rico, Denise Quiñones (2001), Zuleyka Rivera (2006) y Deborah Carthy Deu (1985) participaron del anuncio de que Puerto Rico será la sede de Miss Universe 2026.