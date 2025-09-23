Miss Universe 2026 se celebrará en Puerto Rico
La isla volverá a ser sede del importante concurso de belleza
23 de septiembre de 2025 - 1:08 PM
Puerto Rico, una vez más, será centro para toda la belleza del mundo. Por cuarta ocasión en su historia, el concurso internacional Miss Universe se celebrará en Puerto Rico. La edición número 75 del evento se llevará a cabo en el año 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
El anuncio oficial se hará durante una conferencia de prensa en el mismo Choliseo, en la que la gobernadora Jenniffer González y los organizadores del evento adelantarán los primeros detalles sobre la celebración del concurso en la isla.
La primera vez que Puerto Rico sirvió como sede para Miss Universe fue en el año 1972. El evento fue celebrado en el Cerromar Beach Hotel en Dorado y ese año fue coronada como ganadora la concursante de Australia, Kerry Anne Wells.
La competencia no regresaría a tierra boricua hasta casi 30 años después, en el año 2001, edición en la que Denise Quiñones le dio a Puerto Rico su tercera corona en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.
El siguiente año, la edición número 51 del evento también se celebró en la isla, esta vez en el Coliseo Roberto Clemente y fue coronada Miss Rusia Oxana Fedorova.
El anuncio de la celebración del evento en Puerto Rico viene luego de la monumental residencia de Bad Bunny, evento que, sin lugar a dudas, ha dado vida a un renovado interés por Puerto Rico como recinto y como referente de la música, la cultura y el entretenimiento a nivel mundial.
