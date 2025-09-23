Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
23 de septiembre de 2025
89°ligeramente nublado
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Miss Universe 2026 se celebrará en Puerto Rico

La isla volverá a ser sede del importante concurso de belleza

23 de septiembre de 2025 - 1:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Coliseo de Puerto Rico utiliza la plataforma de Ticketera para muchos de los eventos que se presentan en el recinto de Hato Rey. (Archivo)
El Coliseo de Puerto Rico ha sido sede de incontables momentos históricos.
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Puerto Rico, una vez más, será centro para toda la belleza del mundo. Por cuarta ocasión en su historia, el concurso internacional Miss Universe se celebrará en Puerto Rico. La edición número 75 del evento se llevará a cabo en el año 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

RELACIONADAS

El anuncio oficial se hará durante una conferencia de prensa en el mismo Choliseo, en la que la gobernadora Jenniffer González y los organizadores del evento adelantarán los primeros detalles sobre la celebración del concurso en la isla.

La primera vez que Puerto Rico sirvió como sede para Miss Universe fue en el año 1972. El evento fue celebrado en el Cerromar Beach Hotel en Dorado y ese año fue coronada como ganadora la concursante de Australia, Kerry Anne Wells.

La competencia no regresaría a tierra boricua hasta casi 30 años después, en el año 2001, edición en la que Denise Quiñones le dio a Puerto Rico su tercera corona en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón.

Denise Quiñones se convirtió en Miss Universe un 11 de mayo de 2011 en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón.Laura Dutta, de India, fue quien coronó a la reina puertorriqueña.En uno de sus retos de los pasados años, Denise ha destacado como directora de la franquicia local de Miss Universe Puerto Rico, logrando que las candidatas que ha preparado se posicionen entre las mejores del certamen internacional. En la foto, con Madison Anderson, quien fue la primera finalista del 2019.
1 / 27 | Denise Quiñones: 20 años de su reinado como Miss Universe. Denise Quiñones se convirtió en Miss Universe un 11 de mayo de 2011 en el Coliseo Rubén Rodríguez, en Bayamón. - CARLA D MARTINEZ FERNANDEZ

El siguiente año, la edición número 51 del evento también se celebró en la isla, esta vez en el Coliseo Roberto Clemente y fue coronada Miss Rusia Oxana Fedorova.

Unas 23 aspirantes buscan convertirse en la sucesora de Jennifer Colón Alvarado y representar a la isla en el certamen internacional que este año se celebrará en Tailandia. Los presentadores de la velada son José Santana y Diane Ferrer. Miss Dorado, Zashely Alicea Rivera, fue la ganadora de Miss Universe 2025.
1 / 76 | Miss Universe Puerto Rico 2025: así se vivió la gran noche . Unas 23 aspirantes buscan convertirse en la sucesora de Jennifer Colón Alvarado y representar a la isla en el certamen internacional que este año se celebrará en Tailandia. - Pablo Martínez

El anuncio de la celebración del evento en Puerto Rico viene luego de la monumental residencia de Bad Bunny, evento que, sin lugar a dudas, ha dado vida a un renovado interés por Puerto Rico como recinto y como referente de la música, la cultura y el entretenimiento a nivel mundial.

Tags
Miss UniverseMiss Universe Puerto RicoColiseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 23 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores