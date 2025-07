Yamilex Hernández se corona como “Miss Universe Latina”

Entre lágrimas de emoción, Hernández dijo: “Wow, dos meses de trabajo se concluyen el día de hoy. Me convertí en la primera Miss Universe Latina. Gracias a Dios en primer lugar, porque por él estoy aquí. Me siento emocionada y consiente de que esto no terminó hoy. Hoy no se cierra una etapa, hoy comienza otra. Voy a luchar para que esta primera Miss Universe Latina también se convierta en esa Miss Universo, porque tengo hambre de otra corona, y apenas conseguí esta”.