Estrena el primer programa boricua protagonizado por perros en Wapa TV

Durante décadas, la palabra “perreo” ha sido parte de la cultura popular puertorriqueña. Desde esa palabra nace una nueva propuesta televisiva que busca celebrar el amor incondicional, el cuidado responsable y la conexión única entre los perros y sus familias.

“Perreo TV”, es el primer programa de entretenimiento familiar dedicado al mundo de los perros en Puerto Rico, una producción original que estrenará el 20 de junio a las 11:00 a.m. por WAPA Televisión. La producción es de Mr. & Mrs. Entertainment.

El espacio producido completamente en Puerto Rico, combina entretenimiento, educación y contenido inspirador para la familia que posee a un perro como mascota. A través de historias conmovedoras, experiencias comunitarias, celebridades y aventuras internacionales, el programa busca promover el bienestar animal y fortalecer el vínculo entre las mascotas y sus familias. Aunque se produce desde Puerto Rico, su alcance trascenderá fronteras a través de plataformas digitales y redes sociales.

PUBLICIDAD

El programa contará con segmentos. A continuación algunos de ellos.

La Perra Vida de... presenta celebridades y personalidades comparten historias, anécdotas y momentos especiales junto a sus perros.

Patas por el Mundo, trata sobre las aventuras de Miss Bali alrededor del mundo, descubriendo experiencias y destinos inolvidables.

Cámara Perruna es sobre los momentos más divertidos protagonizados por perros enviados por la audiencia. Los interesados pueden compartir sus videos a perreotvpr@gmail.com

Celebra sus Huellas presenta historias inspiradoras de personas, organizaciones y mascotas que están dejando una huella positiva en sus comunidades.

Jangueando con los Míos exhibirá actividades, iniciativas y experiencias para las familias y sus mascotas alrededor de Puerto Rico.

La embajadora oficial del programa será Miss Bali Vallejo Rodríguez, una de las perritas que es conocida por sus viajes internacionales, colaboraciones con importantes marcas y su labor comunitaria.

“Miss Bali llegó a mi vida en uno de los momentos más difíciles que he vivido. Mientras enfrentaba pérdidas familiares muy dolorosas, ella se convirtió en una fuente de amor incondicional, compañía y sanación. Me ayudó a reencontrar la alegría en los pequeños momentos y me inspiró a crear un proyecto que celebrara el impacto tan positivo que tienen los perros en nuestras vidas. PERREO TV nace desde el corazón, con el deseo de inspirar, educar y promover la empatía hacia los animales y sus familias”, comentó Shirley Rodríguez, productora ejecutiva y co-creadora de Perreo TV.

Perreo TV busca entretener mientras fomenta la adopción responsable, el bienestar animal y la importancia de la relación entre las mascotas y las familias, presentando contenido positivo y accesible para todas las edades.