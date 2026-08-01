Jacky Fontánez y Mimi Pabón revolucionan las redes desde un exclusivo rincón boricua en Tampa

Hay encuentros que pasan desapercibidos y otros que, con apenas unas fotografías y videos publicados en redes sociales, logran encender de inmediato la conversación digital. Eso fue precisamente lo que ocurrió cuando Jacky Fontánez y Mimi Pabón aparecieron juntas en el exclusivo “speakeasy” de Rums of Puerto Rico, ubicado dentro del estadio de los Tampa Bay Rays en Florida.

La escena no tardó en captar la atención de sus seguidores. Entre sonrisas, brindis y momentos compartidos, las comunicadoras proyectaron una complicidad que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre los usuarios, quienes inundaron las plataformas con comentarios que celebraron el junte de las dos figuras del entretenimiento.

“‘We are back!’ Rums of Puerto Rico lo hizo posible”, expresó Fontánez en sus redes sociales.

Pabón, por su parte, describió que vivieron una experiencia increíble. También estableció que probaron tragos “espectaculares”.

“Y esto es solo el comienzo. Los Rones de Puerto Rico llegaron a las Grandes Ligas con presencia en cuatro estadios, y esta primera parada nos trajo hasta la casa de los Tampa Bay Rays”, agregó.

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La curiosidad creció aún más porque ambas cuentan con comunidades digitales altamente activas. Cualquier aparición pública suele generar interacción, pero verlas en un espacio tan singular como el nuevo “speakeasy” del estadio de los Rays añadió un atractivo adicional a la conversación. Este salón forma parte de las áreas renovadas y experiencias premium del parque de béisbol, según información divulgada por la organización deportiva.

Para muchos seguidores, el momento fue una celebración de la amistad y la autenticidad. Otros aprovecharon para destacar el estilo, la energía y la química que ambas transmiten frente a las cámaras. Tampoco faltaron quienes comenzaron a especular sobre posibles colaboraciones futuras, una reacción frecuente cuando dos figuras de gran alcance coinciden en un mismo escenario.