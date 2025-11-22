Mimi Pabón se bautiza en el río Jordán: “Es algo muy bonito”

El bautismo en el río Jordán es una experiencia religiosa significativa que se realiza en lugares designados a ambos lados de la frontera entre Israel y Jordania, donde Juan el Bautista bautizó a Jesús. Los peregrinos pueden realizar un bautismo para recibir el sacramento o renovar sus promesas bautismales en sitios como Yardenit (lado de Israel) o “Betania más allá del Jordán” (lado de Jordania).

La modelo puertorriqueña Mimi Pabón, precisamente, se encuentra de viaje en Jordania con un grupo de clientes de su compañía Turista. Motivada por un grupo de chicas, la también presentadora accedió a la idea de bautizarse.

“El bautismo en el río Jordán sigue siendo un poderoso símbolo de fe, historia y renovación espiritual. Llegamos a Jordania. Hicimos una parada con el grupo de Turista en el río Jordán, exactamente al lado de Jordania, el lugar original del bautismo de Jesús, frente a Jericó en la frontera con Israel”, detalló en una publicación en sus redes sociales.

En el video de la publicación Pabón relató que ya se había bautizado en la iglesia católica cuando era una niña. De igual manera, quiso hacerlo en la adultez de una forma “consciente”.

“Ya lo hicimos, ya salí, ahora me voy a cambiar. Ya terminamos esta experiencia, me siento liviana, refrescante y es algo muy bonito”, describió.

Tanto Yardenit como “Betania más allá del Jordán” cuentan con instalaciones para facilitar la inmersión de manera segura y cómoda.