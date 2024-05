El amor “más puro y bonito” de Mimi Pabón

En el marco de la celebración del Día de las Madres, la animadora Mimi Pabón se encuentra disfrutando de ver crecer día a día a su hijo, Ricardo Reyes, al igual que las más recientes travesuras de Amirah Valentina, su pequeña niña, quien con tan solo un año y cuatro meses ya ha dado indicios de querer seguir los pasos de su madre, amante de la moda y la belleza.

El Nuevo Día conversó en exclusiva con la presentadora de televisión sobre la maternidad, la crianza, sus desafíos y enseñanzas.

Cabe recordar que Miriam Ivette Pabón Carrión, nombre de pila de la puertorriqueña, se convirtió en madre por primera vez cuando tenía 28 años. Poco más de 10 años después revive con gran emoción el “empezar desde cero” a criar, ahora, según contó, con más madurez, pero el mismo amor.

“Me va muy bien”, aseguró la también “influencer” al hablar de cómo la ha tratado la maternidad recientemente, en comparación al nacimiento de su primer hijo. “Lo que pasa es que son personalidades muy diferentes. El nene era más tranquilo, la nena es intensa en carácter y en todo, pero se porta igual bien”.

Para la comunicadora, su niña es su versión “mini” y eso le encanta, pues siempre deseó lograr tener la “parejita”. “Es picúa como mamá. Yo pensaba que, si la mamá es picúa, las bebés son opuestas, pero realmente ella es igual a mí”.

Amirah Valentina comparte desde ya los gustos de su progenitora y ya cuenta con su pequeña colección de carteras, a la vez que disfruta utilizar los coloridos labiales. “No pensé que eso iba a pasar tan rápido. Esta niña ya me lo está dando todo”.

Ser mamá sin importar la edad

Mimi, quien siempre se ha considerado una mujer muy segura, recordó que, a diferencia de lo que se podría pensar sobre volver a ser madre luego de los 30, la edad era algo que jamás le preocupó, sino todo lo contrario, agradece la experiencia adquirida que precisamente, solo te dan las vivencias con el pasar de los años.

“No sé si es que yo vivo como una mentalidad de que no siento que tengo mi edad, pero nunca sentí esa presión de que el tiempo está pasando y que, si lo voy a tener (otro hijo), lo tengo que tener ya”.

Antes de que llegara a su vida su segundo “gran amor”, la modelo llegó a considerar buscar ser madre nuevamente a través de otras vías, sino llegaba a su vida la persona indicada. “Había llegado a un acuerdo… si no aparece la persona correcta, pues mira, yo creo que yo lo tendría sola”.

Sin embargo, sus oraciones fueron escuchadas y cuando conoció a su pareja, lrvin Velázquez, supo que era el indicado. “Desde el principio, rápidamente me comentó que quería ser un papa joven. Cuando yo lo conocí, yo tenía 36 y él tenía 25… pero, realmente, es excelente padre. Mi hija no puede tener un mejor padre”, aseguró. “Yo siempre digo… fue algo conversado, pero no fue planificado”, dijo entre risas.

Miedos y desafíos de la maternidad

Cuando se es madre, los miedos se sienten doble, a la vez que se es más cautelosa en las acciones y decisiones que se toman. Asimismo, destapa nuevas preocupaciones en cuanto a la crianza en la sociedad de hoy día.

“Ahora una está más consiente porque tiene más madurez. Uno no quiere sobreprotegerlos, pero tampoco dejarlos al descuido de muchas cosas que suceden, especialmente en cuanto a la salud mental. Me encanta criar a mis niños bien seguros, siempre estoy halagando y felicitando por todas las cosas que hacen. Por lo que ahora estoy más cuidadosa en la manera en cómo yo me expreso”.

Carta abierta al amor

La orgullosa madre de “Ricardito”, como cariñosamente lo llama, y Amirah Valentina, aprovechó la conversación para compartir un consejo que le gustaría sus hijos siempre tengan presente.

“Para Ricardo: que siga siendo el niño hermoso, maravilloso y con el gran corazón que tiene. Él es todo lo que yo sé que muchas mujeres quisieran tener en un futuro, como una pareja y como hijo. Es un hijo excepcional y como hermano y nieto, ni se diga ni se diga. Que siga apostando a él, que puede con todo. Siempre lo voy a apoyar y que, para mí, como yo le digo siempre, es el más bello del universo”.

“A mi nena: que admiro desde ya ese carácter fuerte que la va a ayudar a afrontar tantas cosas en su vida. Que nunca deje de tener un corazón bonito, pero que mantenga esa fuerza, porque nunca va a tener ninguna limitación”.