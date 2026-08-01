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¿Quién era Kavinsky? El DJ francés hallado muerto en su casa en París

La figura de la música electrónica francesa era conocido por temas como “Nightcall”, de la banda sonora de la película “Drive”

1 de agosto de 2026 - 10:25 AM

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Vincent Belorgey, conocido como Kavinsky. (Christophe Petit Tesson)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El DJ francés Kavinsky fue hallado muerto en su casa de París, a los 50 años, informó este miércoles el diario Le Parisien.

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El músico, nacido en el departamento de Sena-Saint Denis y cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, fue encontrado sin vida en la noche del martes en su domicilio y, de acuerdo a las fuentes del periódico, se estudia la hipótesis de que sufriera un accidente cerebrovascular (ACV), porque había sufrido dolores de cabeza en los días precedentes.

“Se ha abierto una investigación para determinar las causas de la muerte, ya que los servicios de primera intervención no han encontrado ningún indicio sospechoso en el lugar de los hechos”, transmitió por su parte la Fiscalía de París.

¿Quién era Kavinsky?

Figura de la música electrónica francesa, Kavinsky era conocido por temas como "Nightcall", de la banda sonora de la película “Drive” (2011), protagonizada por Ryan Gosling

Fue una de las estrellas de la ceremonia de cierre de los Juegos Olímpicos de 2024, donde interpretó precisamente una nueva versión de su éxito “Nightcall” junto a la banda francesa Phoenix y la cantante belga Angèle.

El también productor, clave en el desarrollo del género “synthwave”, tenía un estilo fuertemente influenciado por la música de los años ochenta, la estética de los videojuegos antiguos y el “house” francés.

Tras iniciarse en el mundo de la actuación, dio el salto a la música en 2005 influenciado por su amigo el director francés Quentin Dupieux, que le regaló un ordenador que ya no usaba.

Para sus portadas e iconografía, creó el personaje de un zombi de piel azul y ojos rojos llamado Kavinsky que, según su trasfondo de ficción, resucitó en 2006 para hacer música tras haber estrellado su Ferrari Testarossa en 1986.

La noticia de la muerte del DJ generó una fuerte conmoción en Francia y figuras como el presidente, Emmanuel Macron, o la ministra de Cultura, Catherine Pégard, le rindieron homenaje.

“Kavinsky, orgullo francés para siempre”, escribió Macron en su perfil de Facebook, un mensaje que acompañó con una ilustración del DJ.

Pégard, por su parte, lamentó que con esta muerte Francia pierde “una de sus voces más singulares”. “Su música, a la vez bailable y nostálgica, seguirá traspasando generaciones y fronteras”, añadió la ministra.

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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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