El reencuentro de Zuleyka Rivera y DJ Luian: las fotos que encienden las redes
La ex Miss Universe y el productor musical se fueron de viaje y hasta se tiraron de paracaídas.
5 de diciembre de 2025 - 11:22 AM
Zuleyka Rivera y DJ Luian sorprendieron a sus seguidores al mostrarse juntos durante un viaje a Dubái.
Después de varios meses de rumores y silencio público sobre el estatus de su relación, la ex Miss Universo compartió en su cuenta de Instagram imágenes desde el lujoso destino, y en algunas aparece acompañada del productor musical.
Un detalle que no pasó inadvertido y encendió las redes es el anillo de compromiso que la modelo luce en varias de las fotos que publicó, símbolo de su “engagement” con el DJ de reggaeton en el 2023, y que muchos interpretan como una señal de que estarían retomando su vínculo amoroso.
Incluso, en otra de las imágenes del carrete, se ve a la mediática cargada sobre los hombros de DJ Luian, reconocible por los tatuajes en sus brazos.
Además, Rivera escribió en el “caption” del carrusel de imágenes: “Habibi: Come to Dubai Me: YALA YALA YALA 🤙🏽“. “Habibi” es una palabra árabe que significa “mi amor”, “mi querido” o “mi amado”, que se usa para expresar cariño hacia un hombre. “Yala”, de otro lado, es una expresión árabe que significa “¡Vamos!”, “¡Date prisa!” o “¡Ándale!”.
Desde que confirmaron su relación en 2021, la pareja ha tenido altas y bajas, incluyendo separaciones temporales y la eliminación de fotos juntos en redes sociales. En 2023, celebraron su compromiso al ritmo de “Cásate conmigo”, de Nicky Jam y Silvestre Dangond, con una fiesta que Rivera compartió con sus seguidores bajo el mensaje: “Estamos oficialmente fuera del mercado”.
DJ Luian también publicó imágenes del viaje, y mostró a la modelo en la segunda foto del carrusel.
Por ahora, ninguno de los dos ha dado declaraciones oficiales, pero la cercanía en estas nuevas fotos y la aparición del anillo parecen señalar que la pareja podría estar escribiendo un nuevo capítulo en su historia de amor.
