6 de noviembre de 2025
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Con fecha de estreno película protagonizada por Zuleyka Rivera y Carlos Ponce

A través de “Perla” la audiencia disfrutará una historia donde el amor y la música entrelazan destinos

6 de noviembre de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
"Perla" es una experiencia cinematográfica que honra la riqueza cultural puertorriqueña. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La pantalla grande se llenará de emoción, música y poder boricua con el estreno de la película “Perla”, el 22 de enero de 2026, en las salas de Caribbean Cinemas de Puerto Rico y próximamente en cines de Estados Unidos.

Con un elenco estelar encabezado por los puertorriqueños Zuleyka Rivera y Carlos Ponce, el filme promete ser una de las producciones más destacadas del cine local. La audiencia, por su parte, disfrutará de una historia apasionada y profundamente conectada con la identidad cultural de Puerto Rico.

La película, que cuenta con la producción ejecutiva de Joel Iván Rivera, la dirección de David Norris y Yamara Rodríguez como productora tendrá la participación de la reconocida actriz española Paz Vega, quien se une al proyecto en lo que será su primera experiencia cinematográfica en la isla. El filme reúne a un sólido grupo de intérpretes locales e internacionales, entre ellos Georgina Borri, Modesto Lacén, Yamil Ureña, Luis Gonzaga, Teófilo Torres, Hermes Croatto, Nashali Enchautegui y la destacada actriz puertorriqueña, radicada en México, Laura Carmine.

“Hoy celebramos con inmenso orgullo el anuncio del estreno de ‘Perla’ en la pantalla grande. Este proyecto representa el talento, la pasión y la fuerza creativa de nuestra industria cinematográfica. Cada escena fue hecha con amor por Puerto Rico y para Puerto Rico, con la intención de emocionar, inspirar y abrir conversaciones sobre nuestra identidad y nuestras raíces”, expresó Joel Iván Rivera, productor de la película.

“Perla” narra la historia de “Vicente Espinel” (Carlos Ponce), un músico de folclor que enfrenta los desafíos de un mundo que cambia al ritmo del reguetón, encarnado en la audaz y magnética “Perla” (Zuleyka Rivera). La trama explora el choque entre la tradición y la modernidad, entre lo que se hereda y lo que se reinventa, en una historia que combina drama, ritmo y reflexión social.

Más que una película, “Perla” es una experiencia cinematográfica que honra la riqueza cultural puertorriqueña, al tiempo que invita a la reflexión sobre la equidad, la violencia y el poder transformador del arte.

Filmada en emblemáticos escenarios de la isla como el barrio La Perla en el Viejo San Juan, la producción apuesta por mostrar la belleza, autenticidad y diversidad de Puerto Rico en cada imagen.

“El público podrá verse reflejado en’Perla’. Es una historia que vibra con nuestra música, nuestros colores y nuestras emociones. El 22 de enero será una fecha muy especial para el cine puertorriqueño, y queremos que todos la vivan con nosotros en la pantalla grande”, añadió Rivera.

Con un mensaje poderoso, una estética cuidada y un elenco de primer nivel, “Perla” se perfila como una producción que dejará huella en el público y reafirmará el valor del cine hecho en Puerto Rico.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
