Con fecha de estreno película protagonizada por Zuleyka Rivera y Carlos Ponce

La pantalla grande se llenará de emoción, música y poder boricua con el estreno de la película “Perla”, el 22 de enero de 2026, en las salas de Caribbean Cinemas de Puerto Rico y próximamente en cines de Estados Unidos.

Con un elenco estelar encabezado por los puertorriqueños Zuleyka Rivera y Carlos Ponce, el filme promete ser una de las producciones más destacadas del cine local. La audiencia, por su parte, disfrutará de una historia apasionada y profundamente conectada con la identidad cultural de Puerto Rico.

PUBLICIDAD

“Hoy celebramos con inmenso orgullo el anuncio del estreno de ‘Perla’ en la pantalla grande. Este proyecto representa el talento, la pasión y la fuerza creativa de nuestra industria cinematográfica. Cada escena fue hecha con amor por Puerto Rico y para Puerto Rico, con la intención de emocionar, inspirar y abrir conversaciones sobre nuestra identidad y nuestras raíces”, expresó Joel Iván Rivera, productor de la película.

“Perla” narra la historia de “Vicente Espinel” (Carlos Ponce), un músico de folclor que enfrenta los desafíos de un mundo que cambia al ritmo del reguetón, encarnado en la audaz y magnética “Perla” (Zuleyka Rivera). La trama explora el choque entre la tradición y la modernidad, entre lo que se hereda y lo que se reinventa, en una historia que combina drama, ritmo y reflexión social.

Más que una película, “Perla” es una experiencia cinematográfica que honra la riqueza cultural puertorriqueña, al tiempo que invita a la reflexión sobre la equidad, la violencia y el poder transformador del arte.

Filmada en emblemáticos escenarios de la isla como el barrio La Perla en el Viejo San Juan, la producción apuesta por mostrar la belleza, autenticidad y diversidad de Puerto Rico en cada imagen.

“El público podrá verse reflejado en’Perla’. Es una historia que vibra con nuestra música, nuestros colores y nuestras emociones. El 22 de enero será una fecha muy especial para el cine puertorriqueño, y queremos que todos la vivan con nosotros en la pantalla grande”, añadió Rivera.

Con un mensaje poderoso, una estética cuidada y un elenco de primer nivel, “Perla” se perfila como una producción que dejará huella en el público y reafirmará el valor del cine hecho en Puerto Rico.