13 de septiembre de 2025
EntretenimientoFarándula
Zuleyka Rivera se une al jurado de Miss Universe México

Esta noche seleccionará a la nueva reina del país azteca

13 de septiembre de 2025 - 4:25 PM

Zuleyka Rivera participa del concurso de esta noche. (Facebook)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Miss Universe 2006, la puertorriqueña Zuleyka Rivera, participa este fin de semana como jurado de Miss Universe México, cuya final es esta noche.

La modelo y empresaria boricua estará en el grupo que seleccionará a la representante del país azteca rumbo a la próxima edición de Miss Universe, que se celebrará en noviembre en Tailandia.

Los otros integrantes del jurado son el doctor José Medel; la empresaria Tenay Rodríguez; el doctor Juan Carlos Arellano; el expresidente de la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México, José De Jesús Cárdenas; el publicista Gabriel Rivera; la cantante Cynthia Rodríguez y el presentador Clovis Nienow.

“Con gran honor y compromiso asumo mi responsabilidad como parte del jurado de Miss Universe México. Quedé profundamente enamorada de las historias de cada una de las chicas que tuve la oportunidad de entrevistar personalmente, y hoy es la gran noche final donde se elegirá a la mujer que representará con orgullo la belleza mexicana”, expresó Rivera en una publicación en sus redes sociales.

La boricua no es ajena a estas responsabilidades, pues recientemente también fue miembro del jurado en Miss Universe Puerto Rico y se desempeñó como presentadora de Miss Universe Nicaragua 2025, experiencia que describió como “una noche mágica llena de belleza, sueños y talento que se vivió con el corazón”.

Tras su reinado, la modelo se ha mantenido activa en el mundo de los certámenes y en televisión.

Tags
Zuleyka RiveraMiss Universe
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
