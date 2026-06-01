¿Afectado Jay Wheeler ante las críticas? Zhamira Zambrano entre lágrimas confiesa que se tuvo que desconectar

La cantante Zhamira Zambrano reveló esta semana que su esposo el cantante urbano Jay Wheeler se vio obligado a hacer una pausa de las redes sociales y de los medios tras las críticas que recibió por su reciente espectáculo Mundo Rueditas Live en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

El exponente urbano hizo el 29 de mayo de 2026 un evento híbrido en el que combinó el formato de podcast, cocina, comedia y un concierto final en vivo, cuya duración fue extensa. A esto se suma su debut en el género de “stand-up” y de realizar unipersonales cuando realmente Jay Wheeler no se dedica a eso, por lo que ha recibido múltiples críticas en las redes sociales.

El segmento de “stand-up comedy” y el concepto de “Roast” recibieron opiniones mixtas. La ejecución y los tiempos de la comedia en vivo en un recinto diseñado para conciertos masivos presentaron tropiezos significativos en el “timing” que el exponente urbano no domina.

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Las críticas se sumaron por el lenguaje, chistes y anécdotas subidas de tono que integró Jay Wheeler y sus invitados. En el público también hubo menores.

Esto provocó que el artista ofreciera una disculpa pública.

“Puerto Rico, gracias, por el amor, por el cariño que nos dieron esta noche. Esta noche fue súper loca, súper increíble. Una noche histórica para mí, para mi equipo de trabajo, gracias.Yo se los dije que iba a haber ‘stand up’, que iba a hablar malo con cojon..., así que a todas las personas que se incomodaron, perdónenme, pero yo se los dije que iba pa’ encima, como yo soy en los podcast, como yo soy en los streamings. Los amo mucho. Fue una noche loca, una noche muy linda, así que no sé qué decirles”, expresó el intérprete urbano.

Al parecer, las disculpas no fueron suficientes y el artista urbano tuvo que hacer una pausa laboral y personal para poder desconectarse del “ruido”, según confesó su esposa durante un evento en Argentina, en el que Jay Wheeler suponía la acompañaría.

Una llorosa Zhamira contó que su esposo está afectado y tuvo que tomarse una pausa para “desconectar y conectar consigo mismo”.

“Mi esposo amado no está conmigo esta noche por asuntos personales... A veces necesitamos un tiempo para desconectar de tanto ruido que el mundo nos tira. Consideré y él también que tomara un segundo para desconectar y conectar consigo mismo. Decidimos que se mantuviera en casita con su familia y amigos para volver a caer en tiempo en lo que es él. Eres demasiado valioso y un ser humano espectacular”, comentó la cantante venezolana.