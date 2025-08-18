Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
18 de agosto de 2025
85°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Zuleyka Rivera, iLe, Jowell y Randy encienden la residencia de Bad Bunny

La cantautora puertorriqueña Ileana Cabra cantó “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”

18 de agosto de 2025 - 10:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El candente baile de Zuleyka Rivera: "Yo perreo sola" en el show de Bad Bunny

El candente baile de Zuleyka Rivera: "Yo perreo sola" en el show de Bad Bunny

Así se robó el show en el Choli.

Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El turno dominical fue para la cantautora puertorriqueña iLe, quien llegó anoche a la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, para ocupar la silla de resina blanca en el platanal e interpretar el tema “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”.

RELACIONADAS

Como todos los domingos, la estrella urbana se toma un descanso para que un intérprete boricua cante el tema que aborda la gentrificación, los desalojos y el amor por Puerto Rico. La cantautora, Ileana Cabra, fue la sorpresa en la función del domingo, 17 de agosto de 2025, en la residencia “Yo no me quiero ir de aquí”. Una vez más la cantante demostró su fuerza interpretativa y la audiencia respondió con gritos y aplausos.

iLe se une a Willy Rodríguez, Pedro Capó, Ednita Nazario, Kany García y Farruko quienes en funciones anteriores han interpretado el emotivo tema. La producción de la residencia ha hecho una excelente selección de voces puertorriqueñas para este tema y todos le han impartido su estilo.

Pedro Capó canta “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” en concierto de Bad Bunny

Pedro Capó canta “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” en concierto de Bad Bunny

El emotivo momento ocurrió durante la tercera función del Conejo Malo en el Coliseo de Puerto Rico.

Al concierto del domingo, también asistieron por segunda ocasión los llamados “Reyes del perreo”, Jowell y Randy, quienes encendieron el famoso party de marquesina en la casita rosada.

En ese mismo party de marquesina desde el balcón, la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera demostró sus pasos de baile y fue la responsable de gritar la frase más popular del concierto: “Acho PR es otra cosa”.

El candente baile de Zuleyka Rivera: "Yo perreo sola" en el show de Bad Bunny

El candente baile de Zuleyka Rivera: "Yo perreo sola" en el show de Bad Bunny

Así se robó el show en el Choli.

Tags
Bad BunnyiLeJowell & RandyZuleyka Rivera
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: