Zuleyka Rivera, iLe, Jowell y Randy encienden la residencia de Bad Bunny
La cantautora puertorriqueña Ileana Cabra cantó “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”
18 de agosto de 2025 - 10:13 AM
El turno dominical fue para la cantautora puertorriqueña iLe, quien llegó anoche a la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, para ocupar la silla de resina blanca en el platanal e interpretar el tema “LO QUE LE PASÓ A HAWAii”.
Como todos los domingos, la estrella urbana se toma un descanso para que un intérprete boricua cante el tema que aborda la gentrificación, los desalojos y el amor por Puerto Rico. La cantautora, Ileana Cabra, fue la sorpresa en la función del domingo, 17 de agosto de 2025, en la residencia “Yo no me quiero ir de aquí”. Una vez más la cantante demostró su fuerza interpretativa y la audiencia respondió con gritos y aplausos.
iLe se une a Willy Rodríguez, Pedro Capó, Ednita Nazario, Kany García y Farruko quienes en funciones anteriores han interpretado el emotivo tema. La producción de la residencia ha hecho una excelente selección de voces puertorriqueñas para este tema y todos le han impartido su estilo.
Al concierto del domingo, también asistieron por segunda ocasión los llamados “Reyes del perreo”, Jowell y Randy, quienes encendieron el famoso party de marquesina en la casita rosada.
En ese mismo party de marquesina desde el balcón, la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera demostró sus pasos de baile y fue la responsable de gritar la frase más popular del concierto: “Acho PR es otra cosa”.
