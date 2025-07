Ednita Nazario canta “LO QUE LE PASÓ A HAWAii” en concierto de Bad Bunny

Una emoción muy parecida a la que Capó vivió hace una semana en el mismo escenario, donde Bad Bunny ha hecho una proyección magistral de Puerto Rico ante el mundo, que no tiene comparación con ningún otro evento artístico en la isla.

Invitados de lujo

Los dos estelares futbolistas no estuvieron solos, a su lado el cantante boricua Eladio Carrión, quien había estado en otros conciertos de la residencia “Yo no me quiero ir de aquí” de Bad Bunny.