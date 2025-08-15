Zuleyka Rivera felicita a Zashely Alicea: “Todo Puerto Rico celebra contigo este logro”

La presentadora y actriz, quien también fungió como integrante del jurado, publicó un carrusel de fotos junto a la nueva soberana. En su mensaje, además, agradeció a Alicea por el deseo de querer representar a Puerto Rico en la plataforma universal.

“¡Felicidades a nuestra nueva soberana de la belleza puertorriqueña! Desde nuestras costas bañadas por el mar Caribe hasta las montañas que guardan nuestra historia, todo Puerto Rico celebra contigo este logro. ¡Gracias por llevar nuestra bandera con orgullo y mostrarle al mundo que aquí nacen reinas de luz, talento y pasión!”, expresó Rivera Mendoza.

PUBLICIDAD

Por otro lado, Rivera Mendoza fue recibida ayer con aplausos y halagos en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. El presentador José Santana, asimismo, saludó a la natural de Salinas con mucho entusiasmo.

“De aquí no te saca nadie, te respetamos y te valoramos”, expresó Santana.