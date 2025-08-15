Zuleyka Rivera felicita a Zashely Alicea: “Todo Puerto Rico celebra contigo este logro”
La doradeña de 25 años fue coronada anoche como la nueva Miss Universe Puerto Rico
15 de agosto de 2025 - 4:19 PM
Desde que el nombre de Zashely Nicole Alicea fue nombrado anoche como la nueva Miss Universe Puerto Rico, la doradeña de 25 años ha recibido las felicitaciones de diversas figuras de la industria del entretenimiento. Una de las que más ha llamado la atención de los aficionados de los certámenes de belleza fue, precisamente, la de Miss Universe 2006, la boricua Zuleyka Rivera Mendoza.
La presentadora y actriz, quien también fungió como integrante del jurado, publicó un carrusel de fotos junto a la nueva soberana. En su mensaje, además, agradeció a Alicea por el deseo de querer representar a Puerto Rico en la plataforma universal.
“¡Felicidades a nuestra nueva soberana de la belleza puertorriqueña! Desde nuestras costas bañadas por el mar Caribe hasta las montañas que guardan nuestra historia, todo Puerto Rico celebra contigo este logro. ¡Gracias por llevar nuestra bandera con orgullo y mostrarle al mundo que aquí nacen reinas de luz, talento y pasión!”, expresó Rivera Mendoza.
A los buenos deseos de la excapitana del equipo Rubí del “reality show” “Miss Universe Latina: el reality” se unieron otras personalidades como el presentador Carlos Adyan, el influencer Salvador García, mejor conocido como Salvita y Universal Woman 2025, Ivana Carolina.
Por otro lado, Rivera Mendoza fue recibida ayer con aplausos y halagos en el Centro de Bellas Artes Luis A. Ferré en Santurce. El presentador José Santana, asimismo, saludó a la natural de Salinas con mucho entusiasmo.
“De aquí no te saca nadie, te respetamos y te valoramos”, expresó Santana.
