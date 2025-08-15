Opinión
15 de agosto de 2025
78°tormenta
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Quién es Zashely Nicole Alicea Rivera, Miss Universe Puerto Rico 2025

La representante de Dorado tiene 25 años

15 de agosto de 2025 - 1:05 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Zashely Nicole Alicea Rivera es bailarina profesional de ballet. (Xavier Araújo)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Puerto Rico amanece con nueva reina. “Ya no es Dorado, ahora es Puerto Rico”, dijeron los presentadores José Santana y Diane Ferrer después de anunciar a Zashely Nicole Alicea Rivera como la nueva Miss Universe Puerto Rico 2025.

RELACIONADAS

La soberana, quien siempre ocupó un lugar en las listas de las favoritas para ostentar el título, se describe como una mujer “polifacética". Ahora, la joven de 25 años comenzará su preparación para representar a la isla en Miss Universe 2025, en Tailandia.

A continuación algunos datos para conocer mejor a la beldad. La información fue compartida por la misma ganadora en su perfil oficial en la plataforma digital de Miss Universe Puerto Rico.

Alicea Rivera es bailarina profesional de ballet y posee un bachillerato en Psicología. Ama visitar las playas de Puerto Rico, donde encuentra energía y paz en sus aguas cristalinas.

“Tener la oportunidad de representar a Puerto Rico internacionalmente sería un sueño que alguna vez tuve de niña y, claro, de adulta. Sería la oportunidad de poner en alto el nombre de Puerto Rico, demostrar que somos creativos, talentosos, que somos apasionados y podemos llegar a realizar cualquier sueño que tengamos en algún momento”, sostuvo en un video publicado por la franquicia local.

La nueva Miss Universe Puerto Rico 2025 aspira convertirse en psicóloga deportiva “para ayudar a los deportistas en sus momentos inciertos, en sus momentos difíciles, alcanzar su máximo potencial”.

Como artista, además, Alicea Rivera se visualiza en grandes escenarios internacionales. Entre todas las cualidades que describen a la mujer boricua, resalta su espíritu apasionado.

“La pasión la llevamos a la vida cotidiana, al amor, al trabajo y a lo que deseamos. No importa lo que nos digan seguimos hacia adelante con nuestros talentos, nuestros pensamientos y nuestra esencia”, subrayó.

Conoce al grupo de candidatas que lograron un espacio en el Top 15 Miss Universe Puerto Rico 2025.Miss Ponce, Marisabel Rivera.Miss Toa Alta, Alanys Bravo
1 / 16 | Miss Universe Puerto Rico 2025: este es el "Top 15". Conoce al grupo de candidatas que lograron un espacio en el Top 15 Miss Universe Puerto Rico 2025. - Pablo Martínez

Miss Universe Puerto RicoDoradoreina de belleza
