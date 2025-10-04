Zuleyka Rivera y DJ Luian encienden antesala del juego de la NBA en el Coliseo: “El amor de mi vida”
La exreina de belleza y el productor musical se midieron en un gardeo que dejó a muchos al borde de sus asientos
4 de octubre de 2025 - 4:36 PM
La antesala del juego de la National Basketball Association (NBA) entre Orlando Magic y Miami Heat en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, también fue el escenario de un junte que ha dado mucho de qué hablar. Se trata de la Miss Universe 2006, Zuleyka Rivera Mendoza y el productor musical urbano DJ Luian durante el juego de estrellas del viernes.
Ambos artistas, muy comprometidos con sus equipos, se midieron en un “gardeo” que dejó a muchos al borde de sus asientos.
La historia, sin embargo, no acabó en la cancha. Más tarde, DJ Luian comentó en una publicación de la cuenta de Instagram del productor Jorge “Molusco” Pabón en la que aparecían ambos. “El amor de mi vida”, fueron las palabras del artista, quien acompañó el texto con los emojis de corazón, sonrojado y una corona.
La exreina y el productor se comprometieron en octubre de 2023. A principios de este 2025, sin embargo, sonaron las alarmas entre sus seguidores tras dejar de seguirse en las redes sociales y no publicar fotos y videos juntos durante la Navidad.
El 15 de enero, incluso, Rivera expresó sentirse “poco valorada” en un enigmático mensaje que compartió en su perfil de Instagram.
Si están o no juntos, el tiempo dirá.
El partido amistoso contó con personalidades de distintos ámbitos como Denise Quiñones, Rivera, Danilo Beauchamp, Félix “Tito” Trinidad, Guaynaa, Yadier Molina y Raymond Arrieta.
Uno de los artistas que había confirmado su participación fue Annuel AA. Horas antes de iniciar la actividad, una portavoz de VRDG Entertainment, empresa a cargo del montaje del juego, anunció la cancelación de su asistencia.
La Policía de Puerto Rico, por su parte, no descartó que el ataque al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot durante la madrugada de ayer estuviera relacionado con Emmanuel Gazmey Santiago, nombre de pila de Anuel AA, debido a un incidente similar en 2019.
En aquel entonces, ocurrió algo parecido justo después de que el artista se presentara en la tercera función de “Con calma Tour” de Daddy Yankee.
