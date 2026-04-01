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Así sería la inusual convivencia de Angélica Vale y su esposo en medio de su divorcio

La pareja tomó esta decisión para mantener la estabilidad de sus hijos y evitar cambios drásticos en su entorno familiar

1 de abril de 2026 - 8:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Angélica Vale ha expresado que se siente “mejor que nunca” tras su separación de Otto Padrón. (alexis.cedeno)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Angélica Vale sorprendió al revelar que, tras 14 años de matrimonio, ahora vive como “roomie” (compañeros de casa) de su expareja, Otto Padrón, en su hogar de Los Ángeles.

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Su distanciamiento inició en abril de 2025 y, de forma insólita, la actriz se enteró del inicio del trámite de divorcio por un mensaje de texto estando ambos en el mismo lugar.

Pese a la ruptura, decidieron seguir compartiendo el techo y los gastos de la vivienda primordialmente por el bienestar de sus hijos, Angélica Masiel y Daniel Nicolás.

Aunque el proceso legal arrancó formalmente en noviembre de 2025, la pareja mantiene una convivencia estable mientras terminan de cerrar este ciclo de manera organizada.

Hoy, la protagonista de

“La fea más bella” y conductora de “Juego de Voces” prioriza su paz mental y asegura vivir un “romance” consigo misma mientras se enfoca de lleno en su carrera profesional.

Angélica reside en California, pero viaja frecuentemente a México por sus compromisos laborales, momento en el que sus hijos permanecen al cuidado de Padrón en la casa que aún comparten.

Las actrices Marisé Álvarez, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Angelique “Burbu” Burgos, llegaron entusiasmadas a la celebración.Angélica ValeEl elenco y la directora de la película compartieron con el público en una velada llena de emoción, risas y aplausos.
1 / 12 | Desde Kissimmee, así celebraron las actrices de “Diario, Mujer & Café” . Las actrices Marisé Álvarez, Angélica Vale, Roselyn Sánchez, Karla Monroig y Angelique “Burbu” Burgos, llegaron entusiasmadas a la celebración. - Suministrada
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Angélica ValeDivorcio
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