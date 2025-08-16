Víctor Manuelle vive “momento mágico” junto a Angélica Vale en México

Ayer, viernes, 15 de agosto, el salsero boricua Víctor Manuelle realizó el primero de dos conciertos en el Auditorio Nacional de México. Las presentaciones son una continuación de “Retromántico World Tour Parte 2”.

Mediante sus redes sociales, el cantante de 56 años compartió con sus seguidores una de las interpretaciones de la noche. Junto al puertorriqueño apareció la actriz mexicana Angélica Vale.

“Un momento mágico en el Auditorio Nacional junto a Angélica Vale. Gracias, México. Hoy los veo en la 2da función. ¡Eehh!“, escribió el natural de Isabela. Los artistas deleitaron con una versión muy romántica de ”Nuestro amor se ha vuelto ayer" (2006).

En tan solo una hora son muchos los seguidores de Víctor Manuelle que han dejado comentarios positivos sobre el junte. Algunos, incluso, desconocían esa faceta de Vale.

La mexica, precisamente, estuvo en Puerto Rico hasta el pasado miércoles. El propósito de su visita fue para participar de la gira de medios y asistir a la premier del filme “Diario, mujer y café”, dirigido por la puertorriqueña Roselyn Sánchez.

Se trata de una comedia de sororidad femenina filmada en Puerto Rico y que estrenó el pasado 14 de agosto en cines. El proyecto, que la actriz y cantante desarrolló desde 2021 en el tiempo libre que le dejó su trabajo interpretativo en Hollywood, sigue a cuatro amigas en un viaje que alterará sus vidas. Vale caracterizó a una de ellas.