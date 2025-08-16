Opinión
16 de agosto de 2025
84°nubes rotas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Víctor Manuelle vive “momento mágico” junto a Angélica Vale en México

El salsero boricua y la actriz mexicana interpretaron “Nuestro amor se ha vuelto ayer”

16 de agosto de 2025 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Víctor Manuelle y Angélica Vale deleitaron con "Nuestro amor se ha vuelto ayer". (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ayer, viernes, 15 de agosto, el salsero boricua Víctor Manuelle realizó el primero de dos conciertos en el Auditorio Nacional de México. Las presentaciones son una continuación de “Retromántico World Tour Parte 2”.

Mediante sus redes sociales, el cantante de 56 años compartió con sus seguidores una de las interpretaciones de la noche. Junto al puertorriqueño apareció la actriz mexicana Angélica Vale.

“Un momento mágico en el Auditorio Nacional junto a Angélica Vale. Gracias, México. Hoy los veo en la 2da función. ¡Eehh!“, escribió el natural de Isabela. Los artistas deleitaron con una versión muy romántica de ”Nuestro amor se ha vuelto ayer" (2006).

En tan solo una hora son muchos los seguidores de Víctor Manuelle que han dejado comentarios positivos sobre el junte. Algunos, incluso, desconocían esa faceta de Vale.

La mexica, precisamente, estuvo en Puerto Rico hasta el pasado miércoles. El propósito de su visita fue para participar de la gira de medios y asistir a la premier del filme “Diario, mujer y café”, dirigido por la puertorriqueña Roselyn Sánchez.

Se trata de una comedia de sororidad femenina filmada en Puerto Rico y que estrenó el pasado 14 de agosto en cines. El proyecto, que la actriz y cantante desarrolló desde 2021 en el tiempo libre que le dejó su trabajo interpretativo en Hollywood, sigue a cuatro amigas en un viaje que alterará sus vidas. Vale caracterizó a una de ellas.

La proyección marcó un momento histórico en la carrera de Roselyn Sánchez, quien dirige por primera vez un largometraje, llevando a la pantalla grande una historia que celebra la amistad, la cultura puertorriqueña y la capacidad de reinventarse.La película narra la historia de cuatro amigas de toda la vida —las “Tiki Tikis”— que se reencuentran para emprender un roadtrip por la Isla.Premier de "Diario, Mujer y Café".
1 / 25 | Noche de ensueño en la premier de la película “Diario, Mujer y Café” . La proyección marcó un momento histórico en la carrera de Roselyn Sánchez, quien dirige por primera vez un largometraje, llevando a la pantalla grande una historia que celebra la amistad, la cultura puertorriqueña y la capacidad de reinventarse. - Suministrada

Tags
Víctor ManuelleConciertosMéxico
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
