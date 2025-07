Víctor Manuelle pone la salsa romántica a brillar por Europa

“El recibimiento ha sido increíble, con un sentimiento de extrañar notable. Hace muchos años que no me veían aquí, hay un público latino, también impresionante, muchos colombianos, venezolanos, dominicanos, peruanos, de Ecuador, una comunidad bien fuerte. Hay mucha nostalgia, me piden muchos temas como ‘Dile a ella’ y ‘He tratado’. El repertorio a veces hay que expandirlo entre cosas nuevas y cosas nostálgicas, porque tenemos un público que hace muchos años se fueron de sus países y llegan a Europa, y nos encontramos con esa respuesta del público latino, que se mezcla con el del público de aquí”, dijo el artista en entrevista con El Nuevo Día sobre la experiencia.