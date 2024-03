Víctor Manuelle disfruta de ‘Otra noche más’ siendo récord junto al ídolo Frankie Ruiz

El cantante confesó que pensó en una colaboración con Eddie Santiago, que no se concretó, y de allí surgió l a inspiración para ‘Otra noche más’, que estrenó en los Premios Lo Nuestro y que cantó en concierto por primera vez en Chile.

“Es una de las canciones de Frankie que son favoritas mías. De ahí viene el reto, escribir una canción que tuviera la misma temática, armonía o acordes parecidos para tratar de crear ese sonido que no fuera (…) urbano. Pareciera que estuviéramos en el estudio juntos”, aseguró.

Consiguió que Frankie Ruiz volviera a los primeros lugares del Billboard que no ocupaba desde su muerte, siendo el séptimo Top 10 para el apodado ‘Papá de la Salsa’ y el número 65 para el propio Manuelle.

Su ilusión está presente en detalles como la fotografía promocional donde aparecen ambos artistas. “No es un fotomontaje . Fue la primera vez que conocí a Frankie, en 1996, en un club de Nueva York . De las pocas veces que compartimos porque nos dejó muy temprano. No sabía ni que existía, la tomó el empresario del baile, me sorprendí”, aseguró.

“Me tardé dos años y pico en elaborarlo. No hay ninguna canción de relleno. Está muy de moda hacer la canción y después decir voy a colaborar con fulano, pues yo no, yo sabía mis colaboraciones y las hacía de acuerdo con esos artistas confirmados”, explicó.

En medio de la vorágine del reguetón reflexiona: “Creo que está muy chévere y hasta yo participé. Hay un sinnúmero de artistas quizás consagrados participando, pero como que no perdamos el enfoque cuando nosotros tenemos un fan base que nos conoce y nos quiere por lo que estábamos haciendo”.

‘El Sonero de la Juventud’ se mantiene vigente desde los 24 años. “Dentro de un mundo de la música tan complejo que no sabemos a qué apostar, yo creo que son los fanáticos, lo que pasa es que no se le presta atención, no nosotros, sino la industria”, mencionó.