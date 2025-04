De luto Víctor Manuelle ante la muerte de su madre

“ Hoy con dolor en el alma les informo que la guerrera de la familia partió con el Señor. Mama Jenny cómo te decían tus nietos o Bisi cómo te decía Dylara (tu bisnieta). Diste la batalla hasta el final, no te rendiste, con tu carácter fuerte e inquebrantable”, reveló el artista que también perdió a su padre, Víctor Ruiz, en el 2018 y a su hermano Héctor Gustavo en el 2019.

“Quiero darle las gracias a personas que con el tiempo se convirtieron en familia, Verónica, Vionette, Jocelyn, Grisel, Isabel, Ana y Glorivee, tus cuidadoras. Gracias por estar ahí, brindándole amor y atenciones. Gracias a mi hermana Bárbara por todo lo que hiciste. Hoy la familia y amigos se encuentran tristes porque físicamente no estarás más con nosotros. Sé que en el cielo se está preparando una fiesta y me imagino a tu hijo Dadito cantando cuando entres por las puertas y a Papi vestido de gala diciendo: “abran paso que llegó mi esposa”. La muerte en Cristo no es pérdida. Vuela alto Mami y cuídanos desde el cielo“, expresó el artista, que le dedicó el tema ”Amor de madre" a su amada progenitora.