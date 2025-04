Víctor Manuelle se apoya en la inteligencia artificial para dar vida su nueva canción

“Esta es una canción que lleva conmigo desde el 2014. En ese momento estaba produciendo un álbum a Ismael Miranda de contenido cristiano, pero él no la seleccionó. Como siempre me gustó, la guardé y, como dice el refrán, ‘el tiempo de Dios es perfecto’”, indicó el cantautor conocido como ‘el sonero de la juventud’. “La grabé en el álbum ‘Retromántico’, que no tiene que ver nada con ese tipo de temática, porque pienso que es necesario para los tiempos que estamos viviendo. Esta canción es mucho más social y se da en un momento en el que quiero llevar otro tipo de mensaje al público. De momento, pensé que esto era necesario incluirlo en el álbum, pero si lo dejo ahí en el disco y no lo promociono, tampoco estoy haciendo la labor”. El tema está compuesto por Jorge Luis Piloto y tiene un arreglo musical por Franky Suárez.