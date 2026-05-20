George López celebrará la identidad latina en su espectáculo en Puerto Rico

Con más de cuatro décadas sobre los escenarios, George López se ha convertido en una de las voces más influyentes de la comedia latina en Estados Unidos. Su estilo irreverente, cargado de observaciones sobre la familia, la cultura latina y la vida cotidiana, abrió puertas para toda una generación de comediantes hispanos que hoy dominan escenarios y plataformas digitales.

Dentro de varias semanas, el veterano humorista llegará a Puerto Rico con su espectáculo de stand-up “ALLLRIIIIGHHTTT!” el próximo 13 de junio de 2026 en el Coca-Cola Music Hall, en una presentación que promete risas sin filtros y mucha improvisación.

Para López, regresar a la isla tiene un significado especial. Aunque será la primera vez que presente un espectáculo de comedia en Puerto Rico, ya había pasado una larga temporada aquí durante el rodaje de la película “Blue Beetle” en 2023. “Es una isla muy bonita. Pasar tanto tiempo grabando allá fue una gran experiencia”, recordó el comediante a El Nuevo Día, quien confesó haberse enamorado de las playas, los paisajes y las puertorriqueñas. “Me encanta la isla, estoy expectante por hacer el espectáculo allí y espero que la gente asista y se divierta mucho”.

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Quienes presencien al espectáculo pueden esperar una versión más atrevida y auténtica de López, muy distinta a la que el público ha visto en televisión o cine. El humorista adelantó que su ‘stand-up’ aborda experiencias universales como la familia, los hijos, la vejez y las situaciones cotidianas, pero desde una perspectiva adulta y profundamente ligada a la cultura latina. “El escenario es un espacio donde nadie te censura ni te cambia nada. Cuando haces televisión te dicen: ‘quita esto, pon aquello’. En cambio, lo que más me gusta de la comedia en vivo es la espontaneidad, ya que los chistes surgen en el mismo momento”, explicó el artista nacido en Los Ángeles de padres emigrados de México.

Esa espontaneidad es precisamente una de las características que más define sus presentaciones. “En una ocasión, un músico de jazz, durante el Playboy Jazz Festival donde era el presentador, me dijo: ‘Tu comedia es como el jazz; comienzas en un lugar, te desvías por aquí, te vas por allá;’”, añadió el actor de películas como “Walking with Herb” y “The Underdoggs”. “Ningún ‘show’ es igual a otro. Cada noche es diferente. Es como tocar música, pero con chistes”.

Este artista consolidó una destacada carrera en la televisión como comediante y actor, siendo mejor conocido por protagonizar y producir la exitosa comedia “George López” (2002–2007), que ayudó a visibilizar la cultura latina en la televisión estadounidense, además de protagonizar, junto a su hija Mayan, la serie “López vs. López”, (2022-2025), que duró tres temporadas en NBC.

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De hecho, el comediante también reflexionó sobre el impacto que ha tenido la representación latina en la industria del entretenimiento estadounidense. Recordó que cuando comenzó su carrera, a finales de la década de 1970, eran muy pocos los latinos visibles en la comedia. Junto a figuras como Paul Rodríguez, abrió camino para artistas que hoy llenan arenas y plataformas de ‘streaming’ hablando abiertamente sobre sus raíces y experiencias culturales. “Todo ha cambiado muchísimo y me hace sentir muy bien ver que estos nuevos comediantes, incluyendo a las mujeres, hablar en sus espectáculos abiertamente de su familia, de sus abuelas o de sus vivencias. Cuando yo comencé, era el único que hablaba de temas muy nuestros, que nadie más tocaba”, mencionó el comediante que recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2006.

A sus 65 años, George López continúa reinventándose mientras mantiene intacta la esencia que lo convirtió en un referente de la comedia latina. Algo que dejó claro durante su entrevista, es que su visita a Puerto Rico será una celebración de identidad, humor y conexión con un público que lleva años esperando verlo en vivo.