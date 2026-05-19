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Young Miko lanzará el 29 de mayo su nueva producción, “Do Not Disturb Deluxe”

Su “Late Checkout Tour” arrancará en julio en Dinamarca

19 de mayo de 2026 - 4:46 PM

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Coliseo Miguel Agrelot, San Juan - 10 de octubre de 2025 FLASH - Entrevista con la cantante Urbana nominada para un Latin Grammy Young Miko, quien anuncia su primer concierto en solitario en el Coliseo de Puerto Rico para este 2025 EN LA FOTO: - Young Miko FOTO POR: Pablo.martinez@gfrmedia.com Pablo Martínez Rodríguez Young Miko, Concierto, Choliseo, Artista Urbano, Cantante, Latin Grammy, Att, Añasco, XOXO Tour (Pablo Martínez Rodríguez)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La artista urbana puertorriqueña Young Miko anunció que el próximo 29 de mayo presentará su nueva producción, “Do Not Disturb Deluxe”, como preámbulo a una presentación en Tokio y el inicio de su próxima gira, “Late Checkout Tour”, que arrancará en julio en Dinamarca.

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“Do Not Disturb” es el nombre del álbum más reciente de Young Miko, que presentó al mercado en 2025, incluye 16 temas y una colaboración con Eladio Carrión en el tema “Traviesa”.

El mes pasado, Miko lanzó “BIAF <3″, el primer tema del proyecto ‘deluxe’ para seguir calentando motores de cara al lanzamiento del día 29.

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En exclusiva con El Nuevo Día, la artista relató el mar de emociones que vive en este importante momento de su carrera.

La canción debutó en el Top 50 de la lista Hot Latin Songs de Billboard y ya supera las 10 millones de reproducciones solo en Spotify.

Próximamente, el 23 de mayo, Young Miko se presentará en los Crunchyroll Anime Awards en Tokio, para continuar demostrando su alcance global e impacto cultural.

Poco después, dará inicio a su gira “Late Checkout Tour”, que empezará el 3 de julio en Dinamarca.

La gira de 31 fechas recorrerá once países y será su tour más ambicioso hasta la fecha.

Young Miko fue reconocida en abril pasado en la ceremonia Billboard Mujeres Latinas en la Música 2026 como “Artista Imparable”.

En dicha gala, se reconoció también a Rosalía como la “Mujer del Año” y se homenajearon a otras artistas como Gloria Trevi con el premio “Trayectoria Artística”, Ivy Queen con el de “Pionera” y a Julieta Venegas con el de “Excelencia Artística”.

Becky G recibirá el premio Impacto Global por su carrera multifacética.Aleska Génesis fungirá como "digital host" en el "preshow" de la entrega de galardones.La cantante dominicana La Materialista tuvo una participación destacada en la gala de Billboard Mujeres Latinas en la Música.
1 / 17 | Así se vivió la alfombra rosa de Billboard Mujeres Latinas en la Música. Becky G recibirá el premio Impacto Global por su carrera multifacética. - Telemundo
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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