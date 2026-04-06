Young Miko anuncia su nueva gira mundial

La artista urbana Young Miko anunció su gira mundial en la que llegará a 11 países con 31 funciones confirmadas.

La gira “Late Checkout Tour” será hasta la fecha, la más ambiciosa que ha realizado en su carrera al incluir venues de arenas con gran capacidad. La gira, que promueve Live Nation, arrancará el 3 de julio de 2026 en el Roskilde Festival en Dinamarca, dando inicio a una serie de festivales por Europa.

En septiembre, Young Miko llegará a México y luego se dispone a cerrar en año en mercados claves de Estados Unidos, que incluyen Miami, Atlanta, Houston, Orlando, Nueva York y Los Ángeles.

El anuncio llega en un buen momento en la carrera de la puertorriqueña. Su segundo álbum “Do Not Disturb” debutó en el puesto número tres de Top Albums Debut USA de Spotify y en el número cuatro a nivel global, además entró a la lista Top Latin Albums de Billboard. El tem “WASSUP” alcanzó éxito viral a nivel global y fue incluido en las prestigiosas listas de fin de año, como las 100 Mejores Canciones de 2025 de Rolling Stone, mientras que “Likey Likey” continúa conectando con audiencias alrededor del mundo. Ese creciente impacto cultural también fue reconocido en la edición 37 de los GLAAD Media Awards, donde fue galardonada como “Outstanding Musical Artist”.

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Los fans tuvieron un primer vistazo de su presencia en arenas el año pasado cuando se unió como telonera al “Hit Me Hard and Soft Tour” de Billie Eilish en ocho fechas en Orlando, Filadelfia y Nueva York. Poco después, anunció su primer show como artista principal en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. Young Miko hizo en diciembre de 2025 dos conciertos en su patria, siendo su debut en el Choliseo.

Más allá de la música, ha expandido su impacto cultural de manera significativa, colaborando recientemente con GAP para la campaña de la marca “Sweats Like This.” Como rostro de su primera campaña en español y la primera latina abiertamente queer en protagonizar una campaña de GAP.

La preventa para los conciertos de su gira comienza el martes, 7 de abril de 2026 a las 10:00 a.m. Habrá preventas adicionales antes de la venta general, que comenzará el viernes 10 de abril a las 10:00 a.m., en LiveNation.com.

Preventas

Citi es la tarjeta oficial del Late Checkout Tour. La personas con Citi tendrán acceso a la preventa de entradas a partir del martes, 7 de abril a las 10:00 a.m. hasta el jueves, 9 de abril a las 11:59 p. m., a través del programa Citi Entertainment. Para conocer todos los detalles de la preventa, favor de acceder a www.citientertainment.com.

Verizon ofrecerá a sus clientes una preventa exclusiva para el Late Checkout Tour en Estados Unidos por ser cliente. La preventa para funciones seleccionadas se llevará a cabo del martes 7 de abril a las 10:00 a.m., hora local, hasta el jueves 9 de abril a las 11:59 p.m.

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