Young Miko lanza su nuevo álbum “Do Not Disturb”

Young Miko lanzó su segundo álbum, “Do Not Disturb”, compuesto de 16 canciones, que funciona como un manifiesto silencioso: un viaje introspectivo que invita a los oyentes a desconectarse del ruido, reconectar con su paz interior y priorizarse por encima de todo.

A lo largo del álbum, Young Miko se mueve entre múltiples géneros, desde drum and bass y R&B hasta Afrobeats, entre otros, mientras consolida sus raíces en el trap y los beats de reggaetón que han marcado su sonido.

“Do Not Disturb” ya está disponible en todas las plataformas digitales de streaming.

“Decir que estoy emocionada se queda corto. Le pusimos tanta pasión y paciencia a cada canción. Me hace feliz que los fans por fin puedan escuchar y disfrutar el álbum conmigo. Siempre trato de ser genuina y divertirme con lo que hago, y este álbum no fue la excepción. Espero que al menos una persona se identifique con una o dos canciones y sienta que tiene un espacio para simplemente ser”, expresó Young Miko.

“Este álbum me abrazó de muchas formas que no sabía que necesitaba. Me siento agradecida y en paz, y este proyecto tuvo mucho que ver con eso. El título del álbum tiene mucho que ver con el momento en el que estaba. Necesitaba tiempo para mí, para escuchar, para divertirme, y siento que con solo leer ‘Do Not Disturb’ uno puede tener una idea de lo que significa.”

Los fans tuvieron su primer vistazo al universo de “Do Not Disturb” con “WASSUP”, donde Miko adelantó el título del álbum. La travesía continuó con el sensual tema Afrobeats “Meiomi” antes de que el sencillo principal “Likey Likey” causara sensación en redes sociales y rápidamente se convirtiera en el favorito de los fans.

En “Do Not Disturb”, Young Miko demuestra aún más su evolución artística, fusionando géneros sin miedo, un ingenioso Spanglish lírico y una entrega carismática con la producción de su colaborador de siempre, Mauro, quien ha liderado su producción desde sus primeros proyectos, como su EP “Trap Kitty” y su álbum debut nominado al GRAMMY “att.”

Recientemente, Young Miko cerró ocho shows como invitada especial en la gira “HIT ME HARD AND SOFT” de Billie Eilish, cautivando a miles de fans en EE. UU., ampliando su audiencia y demostrando su atractivo mainstream. También fue anunciada como una de las caras de la campaña más reciente de Nike, “Not Here To Be Liked”, para las Nike Shox TL.

Próximamente, la cantante se prepara para su primer concierto estelar en el icónico Coliseo de Puerto Rico el 5 de diciembre, que se agotó en apenas 90 minutos, lo que llevó a agregar una segunda fecha el 6 de diciembre.