2 de octubre de 2025
83°ligeramente nublado
Young Miko lanza su tema “Meiomi” y anuncia su segundo álbum

La canción, inspirada en afrobeats, explora temas de deseo y libertad

2 de octubre de 2025 - 9:00 AM

Young Miko. (Joshua Rivera) (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
La reguetonera puertorriqueña Young Miko marca oficialmente el inicio de una nueva era con el anuncio de su próximo álbum y el lanzamiento de su más reciente sencillo, “Meiomi”.

La canción, inspirada en afrobeats, explora temas de deseo y libertad, combinando ritmos con una narrativa divertida y seductora que invita a vivir el momento.

El tema ya está disponible en todas las plataformas digitales, y el álbum ya tiene la opción para pre-guardar aquí.

El video musical de “Meiomi” complementa este anuncio, dando vida al mundo que definirá esta nueva era. Bajo la dirección creativa de Young Miko y con la producción de 1K Dojo, el visual crea un espacio íntimo e inmersivo que parece existir solo para los dos protagonistas.

La historia termina con un momento reflexivo y silencioso que deja al espectador cautivado, complementando perfectamente la atmósfera y narrativa de la canción.

Cabe destacar que el 2025 ha sido un año destacado para Young Miko. Recientemente, se anunció como invitada especial en fechas selectas de la gira “Hit me hard and soft the tour" de Billie Eilish en ocho importantes ciudades de Estados Unidos, presentándose en algunos de los escenarios más emblemáticos del país.

Además, Miko recibió una nominación a Mejor Canción Urbana en los premios Latin GRAMMY 2025 y es finalista en la categoría Hot Latin Songs Artista del Año, Femenina, en los Billboard Latin Music Awards.

