Young Miko hace historia como embajadora en la New York Fashion Week

La Semana de la Moda de Nueva York (NYFW, por sus siglas en inglés) comenzó oficialmente este jueves y arrancó con la segunda edición de NYFW Live en Rockefeller Center, un evento organizado por el Council of Fashion Designers of America (CFDA), que reúne a diseñadores, celebridades y líderes de la industria para dar la bienvenida a la nueva temporada de los prestigiosos desfiles de moda.

En esta ocasión, la intérprete puertorriqueña Young Miko hizo historia al convertirse en la primera puertorriqueña en ser embajadora del evento, reafirmando su creciente influencia en el mundo de la moda.

Para esta segunda edición, también participaron como embajadores la supermodelo Anok Yai y el cantante Peso Pluma.

La artista estuvo junto a Steven Kolb, Thom Browne, Anna Sui, Michael Kors y Anna Wintour, dando la bienvenida a los invitados en el cóctel que abrió la Semana de la Moda de Nueva York. (Suministrada)

La artista estuvo presente en el cóctel inaugural, donde compartió con personalidades como Steven Kolb (CEO del CFDA), los diseñadores Thom Browne, Michael Kors y Anna Sui, además de la exeditora de Vogue, Anna Wintour, quienes dieron inicio a una de las semanas más importantes del calendario global de la moda.

La boricua nominada al Grammy lució un diseño de LUAR, compuesto por una chaqueta marrón larga con hombreras, shorts negros y medias transparentes, combinados con botas altas puntiagudas y accesorios minimalistas.