10 de septiembre de 2025
MagacínModa
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Regresa la New York Fashion Week con menos casas legendarias y más firmas emergentes

Mañana comienzan los desfiles, con sorpresas, ausencias y apuestas por el futuro de la moda

10 de septiembre de 2025 - 11:52 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Habrá ausencias destacadas como las de Carolina Herrera, Marc Jacobs o Tommy Hilfiger. (Charles Sykes)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La Semana de la Moda de Nueva York empieza mañana, jueves, con un calendario en el que cada vez hay más firmas emergentes y menos veteranas, en medio de una mayor democratización de los eventos, que hoy están llenos de “influencers” e incluso son retransmitidos por internet.

RELACIONADAS

La “New York Fashion Week” (NYFW) se estrenará oficialmente con el desfile de un abanderado de la moda “made in USA”, Michael Kors, al que seguirán otras marcas establecidas como Calvin Klein, Jason Wu o Norma Kamali, entre ausencias destacadas como las de Carolina Herrera, Marc Jacobs o Tommy Hilfiger.

La primera fila de los desfiles sigue siendo el territorio de figuras bien conectadas que reciben invitación, sobre todo celebridades de la música o el cine, pero también hay muchos famosos de la era de TikTok, pues las firmas son conscientes de que la viralidad en redes sociales es sinónimo de éxito y ventas.

El evento de moda masculina que marca el inicio de la New York Fashion Week sirvió como plataforma para varios diseñadores emergentes, incluyendo a Aaron Potts, quien presentó su nueva colección el jueves. A. Potts ya se ha presentado en ediciones anteriores del New York Men's Day pero regresó este año con una propuesta llena de innovaciones en texturas, siluetas y combinaciones de color. Los diseños de Akerley destacaron por su enfoque vanguardista, fusionando cortes contemporáneos con detalles llamativos que desafían las tradiciones de la moda masculina.
1 / 7 | La moda masculina toma la pasarela en el inicio de la New York Fashion Week . El evento de moda masculina que marca el inicio de la New York Fashion Week sirvió como plataforma para varios diseñadores emergentes, incluyendo a Aaron Potts, quien presentó su nueva colección el jueves. - SARAH YENESEL

A la llegada de los “influencers”, que crean contenido muchas veces patrocinado para su audiencia, se suma desde hace varias temporadas el “streaming” en directo de los desfiles habilitado por las propias marcas y ahora también en una enorme pantalla situada a los pies del rascacielos Rockefeller.

Esa emisión gratuita de las pasarelas refleja una reciente apertura al público general en la NYFW, que fue ideada hace más de 80 años por la publicista de moda Eleanor Lambert para promocionar el talento estadounidense a base de actividades a las que solo accedían los medios, creando expectación.

Cambios en la era de internet y los aranceles

Por si quedaban dudas sobre el giro del circuito, los embajadores de la NYFW Live, que mostrará en pantalla dos o tres desfiles al día, son reyes de las redes sociales con millones de seguidores: el cantante mexicano Peso Pluma y la puertorriqueña Young Miko, así como la supermodelo sursudanesa Anok Yai.

Paris Hilton se toma una foto antes de comenzar el desfile de Monse en SIR Stage 37. (Foto:AP)La cantante Nicki Minaj no se quiso perder la colección primavera/verano de Monse. (Foto: AP)Kendall Jenner siguió los pasos de Caitlyn Jenner y también asistió al NYFW, en su caso, a la pasarela de Longchamp. (Foto: AP)
1 / 21 | Los famosos en la primera fila del New York Fashion Week. Paris Hilton se toma una foto antes de comenzar el desfile de Monse en SIR Stage 37. (Foto:AP)

Algunos diseñadores jóvenes que se han abierto paso en los últimos años han demostrado conocer a las nuevas generaciones: por ejemplo, Elena Velez llamó como modelo en febrero a Anna Delvey, la ‘falsa heredera’ que inspiró una serie en Netflix (‘Inventing Anna’) y anteriormente mostró sus piezas en una pelea de barro.

Las innovaciones en la oferta y la demanda de la NYFW se enmarcan en cambios más amplios en el propio circuito, gestionado por el Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) y la agencia IMG, y que parecen abrirse a la participación de una nueva entidad KFN, que busca devolverle el brillo.

Según publicó Vogue, KFN trabaja en un plan para revitalizar la NYFW que pasan por obtener más financiación del estado y la ciudad para apoyar a las marcas emergentes, encontrar una sede y, posiblemente, reducir el evento a una semana al año en septiembre, eliminando la de febrero.

La necesidad de apoyo por parte de las administraciones parece haber llegado a oídos de los políticos de cara a las próximas elecciones en Nueva York, y esta tarde, el candidato independiente a alcalde Andrew Cuomo desfilará junto a varias decenas de legisladores para reivindicar “el poder de la moda”, según un comunicado.

La NYFW promete debate sobre el futuro del sector y, por ejemplo, la marca Uniqlo celebrará un foro para tratar el asunto, precisamente cuando empiezan a notarse ya los efectos en la economía, y el consumo, de la política de aranceles de Estados Unidos, que afecta en gran medida a los importadores de textil.

Tags
New York Fashion WeekSemana de la Moda de Nueva YorkDesfile de modasNueva YorkDiseñadores de modapasarela
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
