28 de agosto de 2025
86°nubes dispersas
El vestido de compromiso de Taylor Swift se vuelve viral y se va “sold out”

El furor tras publicarse las fotos del compromiso de la cantante hizo que el vestido de Ralph Lauren se agotara en cuestión de horas

28 de agosto de 2025 - 11:46 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tras el anuncio de su compromiso se agotó el vestido en todos los tamaños. (Captura de Instagram (@Taylorswift)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El vestido de Ralph Lauren que Taylor Swift lució en las fotos de compromiso junto a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, se ha agotado en menos de 24 horas en la página web de la marca de moda estadounidense.

El traje de seda color crema y negro con el que la estrella estadounidense posó se vendía en el portal de Ralph Lauren por poco menos de $320 y tras el anuncio ayer de su compromiso se agotaron las existencias de todos los tamaños.

Algunos portales y revistas especializadas en moda han optado por promocionar opciones que ofrecen otras marcas, similares al de la artista y por un precio menor.

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo)Travis Kelce (derecha) y Taylor Swift aparecen con el actor y comediante Jerrod Carmichael (izquierda) en el primer partido de la Serie de Campeonato de la Liga Americana entre los Cleveland Guardians y los New York Yankees, el 14 de octubre de 2024, en Nueva York. (Foto AP/Seth Wenig, Archivo)El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, y Taylor Swift se besan después del partido de campeonato de la AFC contra los Buffalo Bills, el 26 de enero de 2025, en Kansas City, Missouri. (Foto AP/Ashley Landis, archivo)
1 / 8 | Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) - Foto AP/Charlie Riedel, Archivo

Por su parte, las sandalias color marrón de Louis Vuitton todavía siguen a la venta en la web oficial de la marca por $930.

En la página de la marca, el vestido que usó la cantante aparece "sold out" en todas las tallas
En la página de la marca, el vestido que usó la cantante aparece "sold out" en todas las tallas (Captura (Ralph Lauren))

Swift y Kelce anunciaron el martes su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram junto a un carrusel de fotografías en el que se ve al jugador arrodillado frente a la cantante de ‘Love Story’ o un primer plano del anillo de compromiso.

El anillo que Kelce le regaló para sellar su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, hecho en una pequeña joyería artesanal establecida en Nueva York.

La pareja comenzó su noviazgo en 2023, después de que él asistiera a uno de sus conciertos y quedara “hipnotizado” y “cautivado” por la cantante, según contó la pareja el pasado 13 de agosto en el podcast ’New Heights’ que el jugador de americano protagoniza junto a su hermano Jason.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
