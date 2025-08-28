El vestido de compromiso de Taylor Swift se vuelve viral y se va “sold out”

El vestido de Ralph Lauren que Taylor Swift lució en las fotos de compromiso junto a su pareja, el jugador de fútbol americano Travis Kelce, se ha agotado en menos de 24 horas en la página web de la marca de moda estadounidense.

El traje de seda color crema y negro con el que la estrella estadounidense posó se vendía en el portal de Ralph Lauren por poco menos de $320 y tras el anuncio ayer de su compromiso se agotaron las existencias de todos los tamaños.

Algunos portales y revistas especializadas en moda han optado por promocionar opciones que ofrecen otras marcas, similares al de la artista y por un precio menor.

1 / 8 | Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos. El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) - Foto AP/Charlie Riedel, Archivo 1 / 8 Dos años en fotos de Taylor Swift y Travis Kelce, ahora comprometidos El ala cerrada de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce (centro a la izquierda), y la cantante Taylor Swift abandonan el estadio Arrowhead tras un partido de la NFL entre los Chiefs y Los Angeles Chargers en Kansas City, Missouri, el 22 de octubre de 2023. (Foto AP/Charlie Riedel, Archivo) Foto AP/Charlie Riedel, Archivo Compartir

Por su parte, las sandalias color marrón de Louis Vuitton todavía siguen a la venta en la web oficial de la marca por $930.

En la página de la marca, el vestido que usó la cantante aparece "sold out" en todas las tallas (Captura (Ralph Lauren))

Swift y Kelce anunciaron el martes su compromiso a través de una publicación en sus cuentas oficiales de Instagram junto a un carrusel de fotografías en el que se ve al jugador arrodillado frente a la cantante de ‘Love Story’ o un primer plano del anillo de compromiso.

PUBLICIDAD

El anillo que Kelce le regaló para sellar su compromiso está compuesto de un antiguo diamante y el jugador de fútbol americano participó en su diseño, hecho en una pequeña joyería artesanal establecida en Nueva York.