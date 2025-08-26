Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
26 de agosto de 2025
88°bruma
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso

La superestrella de la música y el jugador de fútbol americano revelaron su compromiso en una publicación conjunta en Instagram

26 de agosto de 2025 - 1:26 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La pareja anunció su compromiso en Instagram. (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Es una historia de amor y, cariño, ella dijo que sí: Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos, anunciaron el martes.

RELACIONADAS

En una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram, la superestrella de la música y el jugador de fútbol americano revelaron su compromiso, la culminación de cuento de hadas de un noviazgo que durante dos años ha emocionado y fascinado a millones de personas en todo el mundo, pero especialmente a los Swifties, la enorme y ardiente base de fans de la estrella del pop.

Tu maestra de inglés y tu maestro de educación física se van a casar”, lee el pie de foto, acompañado de un emoji de una barra de dinamita.

Kelce ya era un famoso jugador de fútbol americano cuando se conocieron, una estrella como ala cerrada de los Kansas City Chiefs y campeón del Super Bowl, pero el nivel único de fama de Swift lo catapultó a una órbita completamente diferente. Su relación fue documentada en innumerables tomas de Swift celebrando en los partidos de los Chiefs y videos de fans de Kelce bailando en la gira de conciertos Eras de Swift mientras viajaba por el mundo.

Taylor Swift fue vista animando y saltando desde su suite con la familia y los amigos de Travis Kelce, y sus amigas famosas Cara Delevingne y Keleigh Teller, en la esquina del Estadio M&T Bank, en Baltimore.Taylor Swift junto a la madre de Travis, Donna Kelce.Taylor Swift y Travis Kelce se dieron un cariñoso beso que luego se fue viral en las redes sociales.
1 / 11 | Fotos: Taylor Swift celebra con un beso la victoria de su novio Travis Kelce y los Kansas City Chiefs. Taylor Swift fue vista animando y saltando desde su suite con la familia y los amigos de Travis Kelce, y sus amigas famosas Cara Delevingne y Keleigh Teller, en la esquina del Estadio M&T Bank, en Baltimore. - The Associated Press

Tags
Taylor SwiftBodas
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 26 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: