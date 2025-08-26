Taylor Swift y Travis Kelce anuncian su compromiso
La superestrella de la música y el jugador de fútbol americano revelaron su compromiso en una publicación conjunta en Instagram
26 de agosto de 2025 - 1:26 PM
26 de agosto de 2025 - 1:26 PM
Es una historia de amor y, cariño, ella dijo que sí: Taylor Swift y Travis Kelce están comprometidos, anunciaron el martes.
En una publicación conjunta de cinco fotos en Instagram, la superestrella de la música y el jugador de fútbol americano revelaron su compromiso, la culminación de cuento de hadas de un noviazgo que durante dos años ha emocionado y fascinado a millones de personas en todo el mundo, pero especialmente a los Swifties, la enorme y ardiente base de fans de la estrella del pop.
“Tu maestra de inglés y tu maestro de educación física se van a casar”, lee el pie de foto, acompañado de un emoji de una barra de dinamita.
Kelce ya era un famoso jugador de fútbol americano cuando se conocieron, una estrella como ala cerrada de los Kansas City Chiefs y campeón del Super Bowl, pero el nivel único de fama de Swift lo catapultó a una órbita completamente diferente. Su relación fue documentada en innumerables tomas de Swift celebrando en los partidos de los Chiefs y videos de fans de Kelce bailando en la gira de conciertos Eras de Swift mientras viajaba por el mundo.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: