Taylor Swift lanza “The Life of a Showgirl” inspirado en “The Eras Tour”

Taylor Swift develará su álbum “The Life of a Showgirl”, inspirado en su gira mundial “The Eras Tour” y el duodécimo de su carrera, el 3 de octubre y contará con una colaboración junto a Sabrina Carpenter.

“Este disco tiene 12 canciones. No hay un número 13, ni una oculta, ni más en camino. Este es el disco que he querido hacer desde hace mucho tiempo”, dijo la cantante en una aparición en el podcast New Heights, conducido por su novio Travis Kelce y su cuñado Jason Kelce.

“Este álbum trata sobre lo que sucedía detrás de escena en mi vida privada durante esta gira, que fue tan exuberante, eléctrica y vibrante”, ahondó la cantante quien también aseguró que a diferencia de su último disco “The Tortured Poets Department”, este álbum estará lleno de “melodías infecciosas” que describen las memorias “vívidas y nítidas” de dicha experiencia.

Swift adelantó el lanzamiento de su duodécimo álbum la madrugada del martes, cuando en un avance de ‘New Heights’, apareció anunciando únicamente el nombre del nuevo material.

Este miércoles, la cantante reveló la portada y la lista de canciones de su nuevo álbum, acompañadas por una serie de fotografías de Mert Alas y Marcus Piggott que marcan el inicio de una “nueva era” en su carrera, con una estética que remite al cabaret europeo clásico de las décadas de 1920 y 1930.

La portada, en la que aparece Swift dentro de una bañera y con un traje brillante, representa cómo terminaba sus días después de cada concierto de ‘The Eras Tour’, una maratónica presentación de más de tres horas en la repasaba toda su trayectoria, según explicó.

“Y, cariño, así es el mundo del espectáculo. Nuevo álbum ‘The Life of a Showgirl’. A la venta el 3 de octubre”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

El disco fue grabado durante la gira, mientras Swift ofrecía actuaciones en Europa. Solo incluye una colaboración, con Sabrina Carpenter, en el tema que da nombre al álbum y otros títulos que forman parte del proyecto son ‘Elizabeth Taylor’, ‘Father Figure’ y ‘Actually Romantic’.

Swift es productora del álbum junto a sus “mentores” Max Martin y Shellback con quienes trabajó para su álbum “Red” y canciones como “Shake It Off”, “Blank Space” o “Wildest Dream”.

Esta producción llega tan solo un año después de que la estrella pop lanzara “The Tortured Poets Department”, un proyecto de más de 30 canciones que contaba con colaboraciones de Post Malone y Florence + The Machine.

Después de que Swift anunciara su próximo disco, Spotify instaló vallas publicitarias en todo el país con el código de una lista de reproducción titulada “And, baby, that’s show business for you”.