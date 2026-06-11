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Taylor Swift se goza la increíble victoria de los Knicks de Nueva York en primera fila

La estrella fue parte de varios famosos que asistieron al cuarto partido de las Finales de la NBA

11 de junio de 2026 - 8:36 AM

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(De izquierda a derecha) Taylor Swift, Este Haim y Alana Haim posan para una foto durante el cuarto partido de las Finales de la NBA, que enfrentó a los San Antonio Spurs y los New York Knicks en el Madison Square Garden de Nueva York, Nueva York (EE.UU.). EFE/SARAH YENESEL PROHIBIDO SU USO EN SHUTTERSTOCK (SARAH YENESEL)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Nueva York - La estrella del pop Taylor Swift protagonizó la conocida ‘fila de los famosos’ en la noche del miércoles en el Madison Square Garden durante el cuarto partido de las Finales NBA entre los New York Knicks y San Antonio Spurs.

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A sus 36 años, la cantante estadounidense será añadida en el Salón de la Fama de Cantautores este jueves en Nueva York y se convertirá en la segunda persona viva más joven en conseguirlo después de Stevie Wonder.

Swift posiblemente celebrará su boda con el jugador de fútbol americano Travis Kelce en el mismo estadio en julio, según TMZ.

En el descanso, el mítico grupo de hip-hop Wu-Tang Clan, formado en el barrio de Staten Island en 1992 y que este año hace su gira de despedida, fue el encargado de poner la música.

La conocida como ‘Celebrity row’, la fila de los famosos que tiene los mejores asientos a pie de pista, justo delante de la acción, se llenó también este miércoles de figuras del cine, la música, la comedia y el deporte, con el denominador común de su pasión por los Knicks.No faltó el actor y director Ben Stiller, que ha estado grabando y compartiendo cada segundo de la temporada con su iPhone, para deleite de sus seguidores en redes sociales. Según Page Six, está grabando un documental para HBO en su teléfono.

Otros ‘hinchas’ fueron el actor Timothee Chalamet, que ha paseado por el Garden su amor por los Knicks y por su pareja, Kylie Jenner; y Spike Lee, conocido por su extravagancia y que luce los colores del equipo todo el año: el lunes, llevó una camiseta firmada por el Papa León.

Chalamet, Lee y Stiller han incluso viajado para ver los partidos del equipo fuera de casa durante las Finales.También acudieron hoy los actores y comediantes Jerry Seinfeld -un habitual en los partidos de los Knicks desde hace años-, Adam Sandler, Michael J. Fox o Chris Rock, además de Julianne Moore, Whoopi Goldberg y Liam Neeson.

Leyendas de la NBA como Patrick Ewing, Carmelo Anthony y Stephon Marbury también estuvieron presentes en el partido. Otros rostros conocidos fueron Jimmy Fallon, el popular presentador de ‘The Tonight Show’ y el rapero Fat Joe, nacido en El Bronx y que también ha asistido tanto a los encuentros en casa como a los de visitante durante esta fase.

El lunes, el Madison Square Garden contó con la presencia del presidente estadounidense, Donald Trump, lo que hizo que el recinto organizara unas medidas de seguridad sin precedentes de la mano del Servicio Secreto.También animaron a los Knicks en el tercer partido los protagonistas de la legendaria serie ‘Ley y Orden’, Christopher Meloni y Mariska Hargitay, que repitió hoy; de ‘Los Soprano’, como Edie Falco y Steve Schirripa, o figuras del mundo de la música, como Jadakiss, A Boogie y Shaboozey.

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Taylor SwiftNBANueva York
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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