El Top 5 de la competencia "Total Look Competition 2026" estuvo compuesto por Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo (tercera finalista); Miss San Sebastián, Jennifer Barreto (segunda finalista); Miss Arroyo, Génesis Dávila (primera finalista); Miss Juana Díaz, Anaís Torres Colls (ganadora) y Miss Salinas, Natalia M. Molina (cuarta finalista).

Miss Juana Díaz conquista el “Total Look Competition” de Miss Universe Puerto Rico 2026. El Top 5 de la competencia "Total Look Competition 2026" estuvo compuesto por Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo (tercera finalista); Miss San Sebastián, Jennifer Barreto (segunda finalista); Miss Arroyo, Génesis Dávila (primera finalista); Miss Juana Díaz, Anaís Torres Colls (ganadora) y Miss Salinas, Natalia M. Molina (cuarta finalista).

1 / 5 | Miss Juana Díaz conquista el “Total Look Competition” de Miss Universe Puerto Rico 2026. El Top 5 de la competencia "Total Look Competition 2026" estuvo compuesto por Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo (tercera finalista); Miss San Sebastián, Jennifer Barreto (segunda finalista); Miss Arroyo, Génesis Dávila (primera finalista); Miss Juana Díaz, Anaís Torres Colls (ganadora) y Miss Salinas, Natalia M. Molina (cuarta finalista). - Suministrada/Wapa Digital

La representante de Juana Díaz, Anaís Torres Colls, se alzó la noche del miércoles con el primer lugar de la competencia amistosa “Total Look Competition 2026”, con una propuesta inspirada en la magia y el misterio de las noches puertorriqueñas.

La actividad se celebró en el hotel Four Points by Sheraton, en Caguas, donde las 36 candidatas a Miss Universe Puerto Rico 2026 enfrentaron el reto de crear un estilismo completo en dos horas. Las aspirantes llegaron sin maquillaje y tuvieron que encargarse de su arreglo personal para presentar un concepto original y creativo.

Los jueces de la noche fueron el maquillista profesional Adriel Ortiz, la creadora de contenido Diana Otero y la coach de pasarela Sasha García.

Torres Colls conquistó al jurado con “La musa de la medianoche”, una propuesta que describió como una representación de la esencia de Puerto Rico bajo el cielo nocturno. La candidata lució un diseño del modisto Alejo Reyes.

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“Cada detalle representa transformación; cada sombra, resiliencia. No teme brillar entre la oscuridad, porque entiende que las estrellas solo se ven cuando llega la noche. Ella nació para inspirar, liderar con elegancia y dejar un legado”, compartió la aspirante a través de sus redes sociales al explicar el concepto.

La primera finalista fue Miss Arroyo, Génesis Dávila, quien presentó “El Génesis”, una creación de José Karlo inspirada en la silueta del lirio cala.

“El Génesis no es solo un vestido; es el reflejo de un proceso genuino. Una prenda nacida del corazón que invita a abrazar los nuevos comienzos, demostrando que cuando existe un propósito claro, los sueños y los anhelos nunca caducan”, expresó la experimentada reina de belleza.

El cuadro de finalistas lo completaron Miss San Sebastián, Jennifer Barreto, como segunda finalista; Miss Aguas Buenas, Vivianie Díaz Arroyo, como tercera finalista; y Miss Salinas, Natalia M. Molina, quien ocupó la cuarta posición.

Molina, por su parte, apostó por un homenaje al traje típico inspirado en el gallo que lució Denise Quiñones en el certamen internacional del año 2000, cuando conquistó la corona universal.

“Este look rinde homenaje a uno de los símbolos más representativos de nuestra cultura. Las plumas evocan la fuerza, el coraje y la valentía del gallo puertorriqueño, mientras que el dorado simboliza el poder, la abundancia, el éxito y la grandeza de nuestro pueblo”, explicó sobre la creación del diseñador Edriel Zamir.

La competencia sirvió como una oportunidad para que las candidatas pusieran en práctica los conocimientos adquiridos durante los talleres ofrecidos por los estilistas Ildefonso Torres y Adriel Ortiz, integrantes del equipo de belleza de Miss Universe Puerto Rico.

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Aunque la actividad forma parte del calendario oficial del certamen, sus resultados no tienen peso en la evaluación de las competencias preliminar ni final.

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