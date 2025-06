¿Por qué Sabrina Carpenter considera prohibir celulares en sus conciertos?

¿Por qué Sabrina Carpenter prohibirá celulares en sus conciertos?

“Fui a ver a Silk Sonic en Las Vegas y me bloquearon el teléfono. Nunca he tenido una mejor experiencia en un concierto. Me sentí como si hubiera vuelto a los setenta, como si no estuviera viva. Me sentí como si estuviera allí. Todos cantaban, bailaban, se miraban y reían. Fue realmente hermoso".