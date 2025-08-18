Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
18 de agosto de 2025
88°nubes rotas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Taylor Swift lanza edición limitada en vinilo de “The Life of a Showgirl: The Shiny Bug Vinyl Collection”

Estará disponible a partir de las 48 horas luego de su anuncio este lunes

18 de agosto de 2025 - 3:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La cantante Taylor Swift, en una fotografía de archivo. EFE/ Caroline Brehman (CAROLINE BREHMAN)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

La pasada semana, la cantante estadounidense Taylor Swift develó su álbum “The Life of a Showgirl”, inspirado en su gira mundial “The Eras Tour” y el duodécimo de su carrera, que será lanzado oficialmente el 3 de octubre.

RELACIONADAS

Sin embargo, a modo de sorpresa, la cantante lanzó una nueva cuenta regresiva en su sitio oficial, que mantuvo a los “swifties” a la expectativa para este lunes, 18 de agosto a las 2:00 p. m., y que generó un sinnúmero de teorías en las redes sociales.

Finalmente, la artista de 35 años, hizo el tan esperado anuncio, que se trató del lanzamiento de ediciones especiales limitadas de “The Life of a Showgirl: The Shiny Bug Edition”, disponible en dos colores: Wintergreen & Onyx Marbled Vinyl y Violet Shimmer Marbled Vinyl.

La edición especial limitada estará disponible el próximo 20 de agosto a la 1:59 p.m., hasta agotar existencias. El vinilo incluye las 12 canciones, con una cubierta desplegable doble de colección, con portada y contraportada únicas.

Según se describió en el portal de la popular cantante, incluye por un lado un poema único de la edición “Shiny Bug”, escrito por Taylor, y por el otro, una tira de 4 fotos inéditas y letras de los álbumes.

A un costo de 29.99 dólares, será limitado a 4 por cliente, que utilicen una dirección de facturación y envío de EE. UU. para su pedido.

El pasado miércoles, la cantante llegó a revelar la portada y la lista de canciones de su nuevo álbum, acompañado por una serie de fotografías de Mert Alas y Marcus Piggott, que marcan el inicio de una “nueva era” en su carrera, con una estética que remite al cabaret europeo clásico de las décadas de 1920 y 1930.

La portada, en la que aparece Swift dentro de una bañera y con un traje brillante, representa cómo terminaba sus días después de cada concierto de ‘The Eras Tour’, una maratónica presentación de más de tres horas en la repasaba toda su trayectoria, según explicó en entrevista.

Tags
Taylor SwiftDiscodisco de vinilo
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: