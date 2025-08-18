Taylor Swift lanza edición limitada en vinilo de “The Life of a Showgirl: The Shiny Bug Vinyl Collection”

La pasada semana, la cantante estadounidense Taylor Swift develó su álbum “The Life of a Showgirl”, inspirado en su gira mundial “The Eras Tour” y el duodécimo de su carrera, que será lanzado oficialmente el 3 de octubre.

Sin embargo, a modo de sorpresa, la cantante lanzó una nueva cuenta regresiva en su sitio oficial, que mantuvo a los “swifties” a la expectativa para este lunes, 18 de agosto a las 2:00 p. m., y que generó un sinnúmero de teorías en las redes sociales.

Finalmente, la artista de 35 años, hizo el tan esperado anuncio, que se trató del lanzamiento de ediciones especiales limitadas de “The Life of a Showgirl: The Shiny Bug Edition”, disponible en dos colores: Wintergreen & Onyx Marbled Vinyl y Violet Shimmer Marbled Vinyl.

La edición especial limitada estará disponible el próximo 20 de agosto a la 1:59 p.m., hasta agotar existencias. El vinilo incluye las 12 canciones, con una cubierta desplegable doble de colección, con portada y contraportada únicas.

Según se describió en el portal de la popular cantante, incluye por un lado un poema único de la edición “Shiny Bug”, escrito por Taylor, y por el otro, una tira de 4 fotos inéditas y letras de los álbumes.

A un costo de 29.99 dólares, será limitado a 4 por cliente, que utilicen una dirección de facturación y envío de EE. UU. para su pedido.

El pasado miércoles, la cantante llegó a revelar la portada y la lista de canciones de su nuevo álbum, acompañado por una serie de fotografías de Mert Alas y Marcus Piggott, que marcan el inicio de una “nueva era” en su carrera, con una estética que remite al cabaret europeo clásico de las décadas de 1920 y 1930.