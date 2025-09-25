Opinión
25 de septiembre de 2025
76°lluvia ligera
Young Miko será telonera de ocho conciertos de Billie Eilish

La reguetonera puertorriqueña formará parte de la gira “Hit Me Hard and Soft”

25 de septiembre de 2025 - 8:11 PM

La cantante urbana Young Miko. (FOTO SUMINISTRADA)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La artista urbana Young Miko actuará como telonera en varios conciertos en Estados Unidos de la gira de la estrella estadounidense Billie Eilish, ‘Hit Me Hard and Soft’, anunciaron este miércoles los representantes de la cantante puertorriqueña.

Las ocho presentaciones de Young Miko serán entre el 14 de octubre y el 26 de octubre en los estados de Florida, Carolina del Norte, Filadelfia y Nueva York.

El 14 de octubre, la cantante boricua actuará en el Kia Center en Orlando, Florida; el 16 y 17 de octubre en el Lenovo Center en Raleigh, Carolina del Norte; el 19 y 20 de octubre en el Spectrum Center en Charlotte, Carolina del Norte, y el 23 de octubre en el Xfinity Mobile Arena en Filadelfia, Pensilvania.

Las últimas dos fechas serán el 25 y 26 de octubre en el UBS Arena en Long Island, Nueva York, según se detalló en un comunicado de prensa.

El anuncio se da previo al lanzamiento del próximo sencillo de Young Miko, ‘Meiomi’, que ya está disponible en las plataformas musicales para ser pre-grabado.

No es la primera vez que Young Miko es telonera de alguna súper estrella, en 2023 abrió los shows de la colombiana Karol G y en 2024 tuvo su propio espectáculo en el Festival de Música y Artes de Coachella.

De igual manera, Young Miko celebró el año pasado su gira ‘XOXO’, que incluyó veinte fechas en EE.UU. y otras trece por Latinoamérica.

La artista boricua debutó en 2023 en la lista Hot 100 de la revista Billboard.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
