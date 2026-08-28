Kany García y Carín León vuelven a unir sus voces en “El Sombrero y La Camisa”

Kany García y Carín León vuelven a encontrarse musicalmente con “El Sombrero y La Camisa”, una nueva colaboración que ya está disponible en todas las plataformas digitales y llega acompañada de su video musical oficial.

El lanzamiento se produce tres años después de “Te Lo Agradezco”, la primera colaboración entre ambos artistas y uno de los temas más exitosos en la trayectoria de la cantautora puertorriqueña.

La canción, estrenada en 2023, supera actualmente los 430 millones de reproducciones en Spotify y se mantiene como la producción de García con mayor cantidad de reproducciones en la plataforma. Además, recibió una nominación al Latin GRAMMY a Canción del Año en 2024.

Más allá de las cifras, “Te Lo Agradezco” permitió que la música de García llegara a nuevas audiencias, particularmente en México, y evidenció la afinidad entre la propuesta de la puertorriqueña y la música mexicana que representa Carín León.

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El esperado reencuentro fue anunciado por García a través de su cuenta oficial de Instagram, donde compartió un video junto al intérprete sonorense y escribió: “Las buenas noticias vienen con personas magníficas, gracias Carín por una más, por siempre compartir el crear conmigo”.

Ahora, ambos artistas retoman esa conexión creativa en una etapa de expansión internacional para sus respectivas carreras.

Para García, el lanzamiento llega tras la presentación de “Puerta Abierta”, su décimo álbum de estudio, estrenado en abril. El proyecto, compuesto por 11 canciones, incluye colaboraciones con figuras como Juan Luis Guerra, Rawayana, Nathy Peluso y Yuridia.

“El Sombrero y La Camisa” se incorpora así al universo musical de “Puerta Abierta”, una producción que refleja la apertura creativa que ha caracterizado esta nueva etapa de la artista y su interés por explorar distintas sonoridades y colaboraciones.

El álbum también dio paso al “Puerta Abierta Tour”, una gira internacional de 76 fechas que llevará a García por Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá y Europa.

Como parte de la agenda, la cantante regresará a Puerto Rico en diciembre para ofrecer tres conciertos en el Coliseo de Puerto Rico.

A esto se suma el reconocimiento de la industria. En 2026, García recibió siete nominaciones a Premios Juventud, entre ellas Artista Premios Juventud Femenina, Mejor Álbum Pop por “Puerta Abierta” y Mejor Canción Pop por “Tierra Mía”. También obtuvo nominaciones por sus colaboraciones con Lia Kali, Maluma y Juan Luis Guerra.

Carín León, en plena expansión internacional

Carín León, por su parte, llega a este lanzamiento en uno de los momentos de mayor proyección internacional de su carrera. El cantante sonorense se ha consolidado como una de las principales figuras de la música mexicana contemporánea y como uno de los artistas latinos con mayor presencia en escenarios internacionales.

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Ganador de cuatro Latin GRAMMY y dos GRAMMY consecutivos, León ha llevado su música a escenarios como Coachella, el Grand Ole Opry y Viña del Mar. En 2025 amplió su alcance internacional con el “Boca Chueca Tour”, que lo llevó por Europa.

Este verano, además, hizo historia al convertirse en el primer artista en presentarse en el Nu Stadium de Miami, donde ofreció un concierto con entradas agotadas.

Su expansión continuará en septiembre, cuando se convierta en el primer artista latino en presentarse en Sphere Las Vegas, otro de los hitos que marcan el alcance internacional que ha adquirido su carrera.