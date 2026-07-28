Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
28 de julio de 2026
90°Lluvias y tronadas dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Kany García es la artista femenina con más nominaciones a Premios Juventud 2026

En la rama masculina dominó el mexicano Carín León

28 de julio de 2026 - 3:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Kany García obtuvo siete nominaciones. (Suministrada)
Por Servicios combinados

La cantautora puertorriqueña Kany García fue la artista femenina con más nominaciones a Premios Juventud 2026, al recibir siete nominaciones con temas de su más reciente producción discográfica "Puerta Abierta".

RELACIONADAS

Las nominaciones de Kany García son: Artista Premios Juventud Femenina; Girl Power por el tema “Huir” junto Lia Kali; Mejor Canción Pop por “Tierra Mía”: Mejor Canción Pop Balada por “Huir”; Mejor Álbum Pop por “Puerta Abierta”; Tropical Hit por “1+1″ junto a Maluma y Tropical Mix por “Amor Bonito”, junto a Juan Luis Guerra.

En los últimos meses, Kany también ha continuado ampliando su presencia internacional con una exitosa gira mundial, mientras se mantiene como una de las compositoras e intérpretes más influyentes de la música latina.

En la rama masculina, Carín León lideró las nominaciones. El cantante mexicano tiene nueve nominaciones, según anunció este martes TelevisaUnivision.

Otros artistas con siete nominaciones cada uno son el colombiano Beéle y el puertorriqueño Rauw Alejandro, y con seis, Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.

La edición de 2026 cuenta con 50 categorías que reconocen a artistas de la música, la televisión, el ‘streaming’, los creadores de contenido, la cultura pop, y una nueva, ‘Creator de España’, para reconocer al talento digital español.

Los premios se entregarán el 3 de septiembre en el Anfiteatro Starlite de Marbella, como parte de PJ Fest, una nueva plataforma que extenderá las actividades de Premios Juventud durante seis días, con eventos en Miami, Houston, Los Ángeles y Marbella.

La gala será transmitida en Estados Unidos por Univision, UNIMÁS, Galavisión, YouTube y ViX. La votación para elegir a los ganadores está abierta desde este martes y permanecerá disponible hasta el 10 de agosto en la página de internet de los galardones.

Tags
Kany GarcíaPremios JuventudRauw AlejandroEladio CarriónFarrukoKarol G
ACERCA DEL AUTOR
Servicios combinados
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 28 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: