Kany García es la artista femenina con más nominaciones a Premios Juventud 2026

La cantautora puertorriqueña Kany García fue la artista femenina con más nominaciones a Premios Juventud 2026, al recibir siete nominaciones con temas de su más reciente producción discográfica "Puerta Abierta".

Las nominaciones de Kany García son: Artista Premios Juventud Femenina; Girl Power por el tema “Huir” junto Lia Kali; Mejor Canción Pop por “Tierra Mía”: Mejor Canción Pop Balada por “Huir”; Mejor Álbum Pop por “Puerta Abierta”; Tropical Hit por “1+1″ junto a Maluma y Tropical Mix por “Amor Bonito”, junto a Juan Luis Guerra.

En los últimos meses, Kany también ha continuado ampliando su presencia internacional con una exitosa gira mundial, mientras se mantiene como una de las compositoras e intérpretes más influyentes de la música latina.

En la rama masculina, Carín León lideró las nominaciones. El cantante mexicano tiene nueve nominaciones, según anunció este martes TelevisaUnivision.

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Otros artistas con siete nominaciones cada uno son el colombiano Beéle y el puertorriqueño Rauw Alejandro, y con seis, Eladio Carrión, Farruko, Karol G, Manuel Turizo, Ovy On The Drums, Quevedo, Romeo Santos, Shakira y Xavi.

La edición de 2026 cuenta con 50 categorías que reconocen a artistas de la música, la televisión, el ‘streaming’, los creadores de contenido, la cultura pop, y una nueva, ‘Creator de España’, para reconocer al talento digital español.

Los premios se entregarán el 3 de septiembre en el Anfiteatro Starlite de Marbella, como parte de PJ Fest, una nueva plataforma que extenderá las actividades de Premios Juventud durante seis días, con eventos en Miami, Houston, Los Ángeles y Marbella.