Ricky Martin cierra su gira europea y anuncia una nueva era que comenzará en Puerto Rico

Tras conquistar los continentes de Asia y Europa, con una serie de presentaciones que reunieron a miles de fanáticos, Ricky Martin se prepara para llevar el fenómeno de “Ricky Martin Live” a una nueva etapa de su recorrido por América.

Ricky Martin cerró con broche de oro la etapa europea de su exitosa gira “Ricky Martin Live”, con una esperada presentación en el Foro Iberoamericano de La Rábida, en Huelva, como parte de Las Noches del Foro Iberoamérica Suena 2026. El concierto representa además la única presentación del artista en España este año y marca el cierre de una gira que reunió a miles de espectadores en algunos de los escenarios más importantes del continente.

“Europa me ha regalado momentos inolvidables. Cada concierto ha sido una celebración junto al público y me llevo el corazón lleno de gratitud. Ahora comienza una nueva etapa que nos llevará por América y que, muy pronto, me permitirá regresar a mi Puerto Rico querido, el lugar donde siempre encuentro la energía para volver a soñar. No hay escenario como el de mi isla”, expresó Ricky Martin.

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Durante las últimas semanas, el artista puertorriqueño llevó su espectáculo a Turquía, Georgia, Kazajistán, Croacia, Serbia, Alemania, Polonia y Moldavia, confirmando una vez más que su música continúa trascendiendo idiomas, culturas y generaciones. La respuesta del público europeo reafirma, según su equipo de trabajo, la vigencia del artista que, durante más de cuatro décadas, ha redefinido el alcance global de la música latina.

Con una producción de clase mundial, una banda completamente en vivo, un impresionante cuerpo de bailarines, un despliegue audiovisual de última generación y un repertorio que reúne los mayores éxitos de una carrera, “Ricky Martin Live” ha sido descrito por la crítica y el público como un espectáculo vibrante, elegante y visualmente impactante.

Ricky Martin y el cuerpo de bailarines que lo acompañó en la gira. (Leandro Comisarenco)

Además, el artista conteó que se encuentra en la producción de un nuevo álbum que dará paso a una nueva era musical con un espectáculo nuevo.

Y será Puerto Rico el escenario donde iniciará esta nueva etapa a principios de 2027, adelantó el intérprete.

Los detalles del nuevo álbum y de la gira mundial que lo acompañará serán anunciados próximamente.

Por lo pronti, “Ricky Martin Live” continuará su recorrido con las siguientes presentaciones:

20 de agosto – Highland Park, Illinois – Ravinia Festival

10 de septiembre – Lima, Perú – Costa 21

13 de septiembre – Bogotá, Colombia – Festival Cordillera

10 de octubre – Hollywood, Florida – Hard Rock Live

18 de octubre – Uncasville, Connecticut – Mohegan Sun Arena

23 de octubre – Thackerville, Oklahoma – WinStar World Casino & Resort

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25 de octubre – Los Mochis, México – Estadio Chevron Park

27 de octubre – Puebla, México – Estadio Hermanos Serdán

30 de octubre – Las Vegas, Nevada – Fontainebleau Las Vegas

31 de octubre – Las Vegas, Nevada – Fontainebleau Las Vegas

6 de noviembre – Lincoln, California – Thunder Valley Casino Resort