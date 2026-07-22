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Valentino Martin pide que no lo comparen con su padre Ricky Martin

El joven recurrió a sus redes sociales para pedir que eviten las comparaciones con su progenitor

22 de julio de 2026 - 8:55 AM

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El cantante Ricky Martin y su hijo Valentino Martin. (Archivo)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Los hijos de padres famosos viven en muchas ocasiones a la sombra de sus progenitores en medio de comparaciones y señalamientos públicos. Es por ello que para evitar esta situación, Valentino Martin, hijo de Ricky Martin clamó a través de sus redes sociales que no lo comparen con el astro boricua, ya que él tiene su propia identidad, talento y personalidad.

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El joven de 17 años, gemelo de Matteo, aseguró a través de un video, que desea construir su propio camino y que las personas que lo siguen en las redes sociales deben hacerlo por el contenido que produce y no por ser hijo de una de las figuras más importantes de la música latina, su padre Ricky Martin.

Mi nombre es Valentino Martin, no Ricky Martin, lo que estoy diciendo es que por favor no me comparen con mi padre. Veo una noticia en internet, siempre lo primero que hacen es referirse como al ‘hijo de Ricky Martin’. Siempre cuando hay una noticia de mí, yo veo: ‘Valentino, el hijo de Ricky Martin’, ‘Hijo de Ricky Martin, Valentino’, ‘Valentino Martin, el hijo de Ricky Martin’, ‘Valentino Martin, uno de los mellizos de Ricky Martin’“, confesó el joven en relación al trato de los medios de comunicación a la hora de identificarlo.

El video original fue publicado en las redes sociales de Valentino, pero luego fue retirado. Sin embargo, medios digitales lo rescataron y está en diferentes redes sociales. Valentino utiliza con más frecuencia sus cuentas en Instagram y TikTok.

De igual forma, destacó que su hermano Matteo es un muy distinto a él, ya que por ser gemelos no significa que son iguales.

“Nosotros dos somos personas tan diferentes. Yo y mi hermano Matteo también somos tan diferentes, solo porque somos gemelos y nacimos al mismo tiempo, no significa que vamos a ser la misma persona”, señaló.

Instó a las personas que lo siguen en sus diferentes redes sociales a que lo hagan únicamente por su contenido y por ser él, no para relacionarlo con la estrella puertorriqueña.

Entiendo que yo soy su hijo, pero si ustedes me van a seguir o conocerme por el Internet, yo no quiero que ustedes me conozcan porque soy el hijo de Ricky Martin, si ustedes me van a seguir, me van a seguir porque soy Valentino y nada más". enfatizó el joven que ha mostrado inclinaciones por el baile desde temprana edad.

En su perfil de Instagram, la mayoría de sus videos son acerca de sus coreografías y suele recibir mensajes positivos y negativos por parte de sus seguidores.

“Ustedes dicen que yo tengo el talento, porque está en mi sangre, por mi padre y también que yo tengo un buen maestro que siempre está conmigo. Sí, mi papá siempre va a estar conmigo y yo lo voy a amar como quiera, pero mi gente, cuando yo bailo, todos esos bailes que tú ves no tienen nada que ver con talento.Todo eso es trabajado por mí, yo amo a mi padre tanto, con toda mi vida, pero todos los bailes que ustedes me han visto hacer no tienen nada que ver con él, todo eso soy yo y siempre comparándome con mi padre de nuevo", mencionó.

@tilectricno

Ayooo

♬ crush ko si ano... - jess.lbrdr on ig

Asimismo destacó que vive orgulloso de su padre por su carrera y por los valores inculcados en su hogar.

“Yo estoy tan orgulloso de mi padre, de todo lo que ha hecho en la vida, pero yo voy a hacer mis propias cosas en la vida y obviamente yo voy a tener su ayuda. Pero, al final del día que ustedes entiendan, yo no soy mi padre, mi nombre no es el hijo, mi nombre es Valentino y que por favor ustedes tienen que entender que yo y mi padre, no vamos a tener la misma opinión”, concluyó el joven.

Ricky Martin y sus gemelos Valentino y Matteo fueron invitados a la casa rosa en la cuarta función.
Ricky Martin y sus gemelos Valentino y Matteo fueron invitados a la casa rosa en la cuarta función. (Move Concerts)
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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