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PJ Sin Suela cumple el sueño de escribir un libro con su madre

El rapero se unió a su progenitora, la autora Frances Bragan Valldejuly, para la nueva publicación de niños

22 de julio de 2026 - 9:47 AM

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PJ Sin Suela compartió una foto junto a su madre Frances Bragan-Valldejuly donde muestra el nuevo libro infantil. (Instagram) (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El rapero y médico puertorriqueño PJ Sin Suela anunció la publicación del libro “El Cofre Mágico de Abuela Fefa”, que escribió junto a su madre, la escritora Frances Bragan Valldejuly, “un sueño” hecho realidad.

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“Escribir un libro con mi madre siempre ha sido un sueño y ahora por fin se cumplió“, sostuvo Pedro Juan Vázquez, nombre de pila del exponente, en un comunicado.

“Poder plantar semillas de conocimiento e interés en la juventud de Puerto Rico siempre va a ser algo que me emociona. Este cuento infantil refuerza la importancia de jugar con la lectura y con la imaginación. Espero que sea un impulso para que conecten maestros, abuelos, madres y tías con sus pequeños”, destacó el exponente urbano.

El libro trata sobre la curiosidad, la imaginación y el poder de la lectura, según se explicó en la nota.

Portada del libro El Cofre Mágico de Abuela Fefa.
Portada del libro El Cofre Mágico de Abuela Fefa. (Suministrada)

Igualmente, destaca que es perfecto para padres, maestras y cuidadores que quieren inspirar a sus hijos a usar la imaginación y que se enamoren de leer.

“No me cabe duda que la lectura es el mejor pasatiempo a cualquier edad. A través de los libros, aprendemos a usar nuestra imaginación, a visitar sitios que tal vez nunca conoceremos y sobre todo a desarrollar nuestra imaginación. El que lee nunca se aburre y siempre aprende algo nuevo”, dijo Bragan Valldejuly.

“La importancia de la lectura es el mejor regalo que podemos darle a nuestros hijos”, enfatizó la también autora de los libros “El Ponqué de Abuela Fefa”, “El Satito Borikén”, “El Dedito deKiki’ y ”El Monstruo Marino del Caribe", entre otros.

Como parte del lanzamiento, se llevarán a cabo dos presentaciones oficiales. La primera será el 1 de agosto en la Fundación Luis Muñoz Marín, en Trujillo Alto, y el 8 de agosto en Plaza del Caribe, en Ponce.

El libro ya puede adquirirse en preventa a través de www.pjsinsuela.com y estará disponible a partir del 28 de julio.

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PJ Sin SuelaLibros
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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