Immasoul, la “PJ Sin Suela niña” que busca su espacio en la música

Su admiración a su carrera como médico y artista, llevó a la cantante Immasoul a lograr una colaboración con PJ Sin Suela, donde a través de un pegajoso tema rindieron homenaje a las mujeres que, quizás, muchas veces no forman parte de los cánones tradicionales de belleza con “Big shortys”.

¿Cómo nació este featuring?

“Me gusta mucho que él siempre ha sido un agente político en Puerto Rico, y yo me considero en México una PJ Sin Suela niña”, aseguró entre risas. “Siempre he sido un agente político, hago de todo, pero también lo que es serio me gusta ponerlo del frente”.