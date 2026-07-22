Ya hay fecha para el Miss Universe en Puerto Rico

La espera terminó: Puerto Rico ya tiene fecha para recibir el evento de belleza más importante del planeta. La organización de Miss Universe anunció este miércoles que la edición número 75 del prestigioso certamen internacional, se celebrará el próximo 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan, marcando el esperado regreso del concurso a la isla tras más de dos décadas.

Por otro lado, se anuncó que el 21 de noviembre será el National Costume Show, una vibrante celebración de las culturas, tradiciones y orgullo nacional del mundo, donde las delegadas presentarán creaciones inspiradas en sus países.

De la misma forma, se supo que la competencia preliminar será el 22 de noviembre. En esta competencia es donde las concursantes competirán en las categorías de traje de gala y traje de baño ante el Comité de Selección, ayudando a determinar a las finalistas de la Gran Final del 24 de noviembre. La información de boletos para los tres eventos se anunciará próximamente, afirmó la organización.

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“Este aniversario reunirá a mujeres admirables de todo el mundo que representan los valores de nuestra organización y son modelos a seguir en sus comunidades“, indicóó Ronald Day, CEO de la Organización Miss Universe en declaraciones escritas. “Junto con tecnología de vanguardia, innovación y un entretenimiento espectacular, estos tres eventos inolvidables celebrarán el impacto global y el legado perdurable de Miss Universe mientras miramos hacia el futuro”.

La organización informó también que en la isla llevará a cabo una serie de actividades especiales durante las semanas de competencia, incluyendo experiencias culturales, iniciativas comunitarias, eventos de medios, activaciones de aliados y celebraciones que resaltarán la belleza, la hospitalidad y el espíritu vibrante de Puerto Rico.

Detalles adicionales sobre artistas, presentadores, invitados especiales y el calendario completo de actividades del aniversario se darán a conocer en las próximas semanas.

Importante evento

La confirmación pone en marcha oficialmente la cuenta regresiva para uno de los eventos de mayor exposición internacional que recibirá Puerto Rico en los próximos meses. La sede fue anunciada en septiembre del año pasado por la gobernadora Jenniffer González Colón junto a representantes de la Compañía de Turismo y directivos de la organización Miss Universe, quienes destacaron el potencial económico y promocional que representa el certamen para el país.

La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles Cancel, expresó a través de un comunicado de prensa que “el anuncio de las fechas oficiales del 75 Aniversario de Miss Universe marca el inicio de una celebración histórica para Puerto Rico. Durante esa semana, nuestra Isla será el escenario donde el mundo se une para celebrar la belleza, la cultura y el liderazgo femenino, mientras mostramos la hospitalidad, el talento y la riqueza de nuestro destino ante una audiencia global”.

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Según las proyecciones divulgadas por las autoridades, la competencia en la que la actual Miss Universe, la mexicana Fátima Bosch entregará su corona, atraerá a delegadas de más de 130 países, además de equipos de producción, medios de comunicación y seguidores del concurso de distintos mercados internacionales. Se estima que la transmisión alcanzará una audiencia global de cientos de millones de espectadores.

La llegada de Miss Universe a Puerto Rico también ha generado conversación por la inversión destinada para asegurar la sede. De acuerdo con información divulgada por funcionarios gubernamentales, el acuerdo fue de $8.7 millones invertidos, mientras que el impacto económico proyectado para la isla podría fluctuar entre $80 millones y $200 millones, impulsado por la ocupación hotelera, el consumo en restaurantes, el transporte y otras actividades vinculadas al turismo.

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Esta será la cuarta ocasión en que la isla sirva de sede para Miss Universe. La primera fue en 1972, cuando el certamen se celebró en el entonces Cerro Mar Beach Hotel de Dorado y resultó ganadora la australiana Kerry Anne Wells. Décadas más tarde, el concurso regresó en 2001 al Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, una edición histórica para los puertorriqueños debido a la coronación de Denise Quiñones como Miss Universe. Un año después, en 2002, Puerto Rico volvió a albergar el evento, esta vez en el Coliseo Roberto Clemente de San Juan, donde la rusa Oxana Fedorova obtuvo la corona.

Puerto Rico siempre ha tenido una presencia muy importante en el certamen de Miss Universe, conquistando cinco coronas en la historia: Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

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